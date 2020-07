Polémique : Google Maps référence les commerces tenus par des Noirs

Depuis plusieurs heures cette nouveauté dans le moteur de recherche et dans l'application de cartographie du groupe fait beaucoup de bruit. En effet, la firme de Mountain View a décidé d'informer les utilisateurs quand le propriétaire du magasin est noir. Bien sûr, cela ne sera pas systématique, mais il faudra que les commerces fassent la demande.

Une énorme polémique

Mais qu'est-ce que cherche à faire Google ? De nombreux utilisateurs Twitter se plaignent de cette nouvelle fonctionnalité qui vient d'arriver dans le moteur de recherche Google et Google Maps. Beaucoup de personnes affirment que cela n'est qu'une action supplémentaire pour diviser.

Dès maintenant quand vous chercherez des informations sur un commerce dans Google, vous aurez en bas des boutons pour appeler, avoir l'itinéraire ou l'accès rapide au site internet, une mention "Propriété Noire".

Cette nouveauté Google l'assume complètement et compte bien la mettre en avant, même s'il est clair que cela est de la discrimination.

Pour obtenir cette mention, les commerçants devront se rapprocher de Google via un formulaire dédié et demander ce badge. Ils devront après confirmer leur adresse mail ou leur numéro de téléphone portable. L'étape finale sera la validation d'une équipe de Google.

Cette nouvelle fonctionnalité fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux où de nombreux utilisateurs ne comprennent pas en quoi c'est utile de mentionner la couleur de peau du propriétaire du commerce.

Du côté de la firme de Mountain View, on est persuadé que cela a une utilité, sur son blog, l'entreprise a déclaré :

Au cours des derniers mois, nous avons constaté une augmentation des recherches en ligne sur les entreprises appartenant à des Noirs. C’est une source d’inspiration de voir tant de personnes chercher des moyens d’investir dans la communauté noire.

À partir d'aujourd'hui, les marchands aux États-Unis disposant d'un profil d'entreprise vérifié sur Google peuvent ajouter un attribut d'entreprise appartenant à des Noirs à leur profil, ce qui permet aux clients de les trouver et de les aider plus facilement.

Il y a peu de chance qu'un tel procédé soit proposé par Google France, puisque ce genre de pratique est strictement interdit. Aux États-Unis aucune loi n’encadre ce type d'information accessible au grand public.

Les réactions indignées sur Twitter n'ont pas tardé... Beaucoup compare cela à la Seconde Guerre mondiale quand les commerces juifs étaient signalés par une étoile dans la rue.

On est vraiment là en 2020?

Google qui catégorise la sexualité/ethnie des restaurateurs.Quand on va manger dans un restaurant c'est pour la qualité du repas et l'ambiance du restaurant.On s'en tape que le patron soit noir,blanc, asiatique,gay ou de Mars.



On nage en plein délire. https://t.co/C5nZEtmPcC — El Pueblo 974 (@elpueblo974IRL) July 31, 2020

Ça rappelle des souvenirs...

L'"antiracisme" "progressiste" vous a des furieux airs de nazisme !

Je vois que la petite étoile jaune est déjà présente ! 😏

Tout cela va créer du racisme, fragmenter la société et faire le jeu du néolibéralisme.#IdiotsUtileshttps://t.co/w2M31eljMW — Seb Walrus 🇫🇷 ⭐️⭐️ ♥️💙 (@SebWalrus) July 31, 2020

Quel est l’interêt ? @Google n’est il pas en train de diviser les gens ?

On revient en arrière et on n’apprends décidément toujours pas de nos erreurs.



cet usage sera détourné, et on va en revenir à un sombre passé. Quelle tristesse. https://t.co/4Hbu4BZLhp — Ju (@Jurlud) July 31, 2020

Début juin, Uber avait provoqué une polémique très similaire en proposant via son service de livraison de repas Uber Eats d'offrir les frais de livraisons des restaurants tenus par des propriétaires noirs aux États-Unis et au Canada.

L'entreprise sait très bien que quand les frais de livraison sont offerts, le client a tendance à valider plus facilement sa commande. Un avantage que n'ont pas eu les restaurateurs blancs...

