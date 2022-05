Google Maps affiche l'historique de Street View sur iOS pour fêter ses 15 ans

Alban Martin

La fonction Street View de Google Maps fête ses 15 ans aujourd'hui, et pour l'événement, Google offre la possibilité d'afficher des images historiques lors de l'utilisation du service sur iOS et Android.



En mode Street View, les utilisateurs peuvent accéder à l'imagerie historique en tapant n'importe où sur la photo pour afficher des informations sur le lieu, puis en sélectionnant "voir plus de dates" pour accéder à l'historique du lieu en question.

15 ans d'histoire sur Street View

Selon Google, cette fonctionnalité permet d'afficher des images remontant jusqu'au lancement de Street View en 2007, mais évidemment, uniquement dans les endroits où elles étaient disponibles à l'époque. La possibilité d'afficher des images historiques est disponible sur la version de bureau de Google Maps depuis 2014, mais c'est sa première apparition sur l'application mobile.

Une nouvelle caméra haute résolution

Coïncidant avec le 15e anniversaire de Street View, Google a également annoncé qu'il déploiera une nouvelle caméra l'année prochaine pour capturer davantage d'images de haute qualité dans des endroits plus difficiles à atteindre.

En plus de notre voiture Street View et de notre trekker, nous pilotons une nouvelle caméra qui sera entièrement déployée l'année prochaine pour nous aider à recueillir des images de haute qualité dans davantage d'endroits. Cette nouvelle caméra reprend toute la puissance, la résolution et les capacités de traitement que nous avons intégrées dans une voiture Street View entière, et les réduit à un système de caméra ultra-transportable de la taille d'un chat domestique. Mais contrairement aux chats domestiques, elle est prête à être emmenée sur des îles éloignées, au sommet des montagnes ou lors d'une promenade sur la place de votre ville.

Google affirme que la nouvelle caméra pèse moins de 5 kg, ce qui permet de l'expédier n'importe où, et qu'elle est conçue pour être modulaire, de sorte que des composants tels que le lidar peuvent être ajoutés pour recueillir des images contenant encore plus de détails utiles, comme les marquages de voies ou les nids de poule. La caméra peut également être fixée à n'importe quel véhicule équipé d'une galerie de toit et être commandée via un appareil mobile. "L'année prochaine, vous commencerez à voir notre nouvelle caméra aux couleurs de Google aux côtés de nos voitures et trekkers Street View emblématiques", explique Google.

Google profite également de l'anniversaire de Street View pour mettre à nouveau en avant sa nouvelle vue immersive pour les villes présentée lors de la Google I/O 2022. La vue immersive fait appel à l'intelligence artificielle et à un rendu 3D de haute qualité pour simuler des données en temps réel, et la fonctionnalité devrait être lancée dans le courant de l'année. Mais elle n'est pas disponible dans toutes les régions.

