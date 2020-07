Transformez votre futur iPhone 12 Pro en... lingot d'or !

Il y a 2 heures

Julien Russo

3

Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'entreprise russe "Caviar". Spécialiste de la customisation des produits Apple, la firme fait encore parler d'elle avec cette fois la proposition de transformer votre iPhone 12 Pro en un véritable lingot d'or. Une offre qui intéresse bien plus de personnes qu'on ne le pense !

Quand l'iPhone devient plus bling-bling qu'il l'est déjà

À chaque nouvelle sortie de nouvel iPhone, Caviar renouvelle l'expérience en proposant de remplacer la coque arrière de votre iPhone en une version bien plus chic. Cette fois-ci, sur le site de l'entreprise on peut déjà apercevoir qu'il est déjà possible de réserver son iPhone 12 Pro et 12 Pro Max en version or 18 carats et en diamants, alors qu'ils n'ont même pas encore été annoncés.



Le prix de cet investissement ? 23,380 dollars. Si cela vous parait complètement délirant, l'entreprise arrive à générer un gros chiffre d'affaires grâce aux iPhone tout en or. La principale clientèle de l'entreprise russe vient des Émirats arabes unis où ce type de customisation est très populaire du côté de Dubai.

Dans la description, Caviar explique :

Un lingot d'or monobloc de 750 contenu dans vos mains : Caviar iPhone 12 Pro Victory Pure Gold - smartphone modifié avec un corps précieux. Entièrement en or, il fascine et attire les regards. Le travail de gravure artistique sur le métal du bijou, incrusté de 8 diamants brillants, riche ornement décoratif dans le style national russe. Caviar iPhone 12 Pro Victory Pure Gold est créé pour les vrais connaisseurs du luxe.

Caviar propose aussi des customisations de luxe pour les iPhone 11 Pro, Pro Max, mais aussi pour les Samsung Galaxy S20, S20+ ou encore les AirPods Pro.

Si vous êtes intéressé par cet iPhone 12 Pro en or, vous pouvez dès maintenant le commander, il vous sera livré le plus rapidement possible dès la disponibilité des nouveaux iPhone. À ce prix on imagine que la livraison est offerte !