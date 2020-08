Notre avis sur l'aspirateur Eufy RoboVac G30 Edge

Il y a 1 heure

Julien Russo

Réagir

En 2020 il y a deux types de personnes, celles qui passent toujours l’aspirateur et celles qui ont lâché l'affaire et qui ont laissé cela à la robotique. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à investir dans des aspirateurs robots. Si nous avons toujours été fan de la marque californienne Neato, après une petite déception, nous avons décidé de tester les aspirateurs de la marque Eufy by Anker : le RoboVac G30 Edge à 339€.

Notre avis sur l'Eufy RoboVac G30 Edge

C'est le petit dernier de la marque Eufy by Anker. Le RoboVac G30 Edge intègre plusieurs fonctionnalités qui le placent parmi les robots aspirateurs les plus intéressants en ce moment sur le marché.

Pour nous convaincre que ce robot est l'un des meilleurs, Eufy nous a envoyé un modèle pour l'essayer. Voici notre avis.

Première approche de l'aspirateur Eufy RoboVac G30

Soigneusement emballé, le robot de la marque Eufy by Anker vous propose dans le packaging plusieurs éléments indispensables pour le bon fonctionnement de l'aspirateur. Vous retrouverez dans le pack :

Le RoboVac

La base de chargement

L'adaptateur alimentation

Les brosses latérales (x2)

Un filtre supplémentaire (il y en a déjà un installé)

Un outil de nettoyage

Des attaches câbles (x5)

Deux rouleaux de bandes de délimitations

Des rubans adhésifs (x4)

Plusieurs manuels d'instruction en plusieurs langues

Le pack est particulièrement complet, ce qui donne une bonne impression dès l'ouverture.

Autre point très agréable, c'est la facilité d'installation. Dans le manuel il vous est demandé de fixer la brosse latérale, de brancher le câble d'alimentation à la base de chargement et de mettre le robot sur sa station de charge. C'est tout !

Dès que vous mettez la base sous tension, vous verrez un voyant blanc. Eufy conseille de laisser 1 mètre de distance sur le côté droit et gauche et 2 mètres devant la base. Ce qui est logique puisque c'est pour que le robot puisse démarrer et retourner à sa base sans être gêné par l'environnement.

Quand vous installez le robot à sa base, vous entendez une voix vous dire "CHARGING" (oui parce que ce robot vous parle, il a d'ailleurs plusieurs commandes vocales), puis vous verrez un voyant clignoter sur le RoboVac comme quoi qu'il recharge. Un peu comme les concurrents Xiaomi par exemple.

Jusque là, c'est un jeu d'enfant !

Sur le devant du RoboVac G30 Edge, vous avez un petit trou avec un bouton où appuyer. Il s'agit du bac où se stockent les saletés, nous avons trouvé qu'il est très facile à enlever et à insérer, il fonctionne avec un coulissement. Malheureusement, nous trouvons (comparé à d'autres robots) que le bac est très petit, à voir sur le long terme, mais on risque d'avoir besoin de le vider assez souvent !

Les fonctionnalités du RoboVac G30 Edge

Le RoboVac G30 Edge a de sérieux atouts. À commencer par le Smart Dynamic Navigation 2.0 !

Il s'agit d'une toute nouvelle navigation avancée qui fonctionne en homogénéité avec un capteur intelligent Path Tracking. L'avantage ? Une double efficacité lors du nettoyage en un temps record.



Nous l'avons effectivement vu lors du nettoyage, contrairement à d'autres robots que nous avons testés dans le passé, le nettoyage est rapide et efficace. Quand on regarde évoluer le robot, on constate qu'il n'est pas du genre à demander sa route ! Nous avions peur que les coins soient mal nettoyés comme il possède une forme ronde, nous avions avant un robot en forme de D qui était impeccable pour cela. Avec le RoboVac G30, les coins sont bien faits, grâce à la brosse latérale qui permet de dénicher la poussière dans les coins. On retrouve cela chez plusieurs concurrents comme le Mi Robot cité plus haut.

2000Pa en aspiration

La puissance d'aspiration est impressionnante, le RoboVac G30 annonce une puissance de 2000Pa ce qui permet d'assurer un nettoyage de qualité, surtout que nous avons un chat qui a tendance à perdre ses poils, que ça soit sur le carrelage, un tapis ou du parquet, le RoboVac G30 fait son job, malgré que tout ne soit pas parfait à 100%, il y a parfois quelques petits oublis, mais rien d'alarmant.



Dans la fiche technique, Eufy explique que son robot accède facilement sous les meubles. Effectivement c'est le cas, la hauteur du RoboVac n'est pas élevée, ce qui lui permet d'accéder facilement sous les meubles ou sous les lits. Sur ce point-là, c'est parfait.

La compatibilité Alexa et Google Assistant

Nous n'avons pas pu tester cette partie puisque nous sommes 100% Apple chez nous, mais il faut savoir que ce robot aspirateur est compatible avec Alexa d'Amazon ou Google Assistant. Vous pouvez par exemple utiliser la commande "Alexa, demande à RoboVac de commencer le nettoyage".

Les bandes de délimitations

Vous trouverez aussi des bandes de délimitation. Il s'agit de quelque chose de très pratique puisque cela permet d'indiquer au robot de ne pas nettoyer dans certaines zones. Malheureusement nous regrettons de ne pas pouvoir définir les zones depuis l'application. Cela serait possible puisque le RoboVac G30 cartographie votre logement et vous le montre depuis l'application. Nous avons effectué des essais avec les bandes de délimitations et il n'y a aucun problème, le robot respecte les endroits où il ne doit pas aller. Le petit souci c'est que quand vous avez des animaux comme un chat ou un chien, les bandes de délimitations ont vite tendance à être déplacées. Placé dans la cuisine, notre chat a transporté la bande de délimitation jusqu'au pied du canapé.

On espère que dans les prochaines générations Eufy pensera à des délimitations virtuelles à effectuer depuis l'application dédiée !

Le bruit du robot pendant le nettoyage

Niveau sonore c'est IMPRESSIONNANT.

Le dernier robot Neato qu'on avait avant faisait un bruit insupportable pendant le nettoyage, comme le bruit d'un aspirateur à 30€.

Avec le RoboVac G30 Edge il est tellement silencieux qu'on en vient à douter s'il est vraiment en train de nettoyer. Nous avons mesuré le bruit et celui-ci n'a pas dépassé les 65 dB pour le nettoyage standard. Pour le nettoyage en mode Turbo on ne dépasse pas les 67 dB et pour le nettoyage Max et BoostIQ on ne dépasse pas les 70 dB.

L'application EufyHome

Comme tout bon geek, un robot aspirateur s'accompagne de son application iOS ou Android. Nous avons téléchargé l'application "EufyHome" comme il nous l'était indiqué sur la notice.

Une fois téléchargée, l'application vous propose d'ajouter un périphérique. Une fois que vous appuyez sur le bouton, vous avez plusieurs possibilités comme associer des ampoules connectées, des prises intelligentes ou un aspirateur robot !

Une fois sélectionnée la bonne catégorie, l'application vous demande de sélectionner le modèle que vous souhaitez. Dans notre cas c'est le deuxième de la liste.

Une fois connecté au réseau WiFi de notre Bbox (uniquement les cartes 2.4 GHz), Eufy vous demande de donner un nom à votre robot. Vous aurez après un message de félicitations une fois que la configuration est finalisée.

Quand vous arrivez dans l'accueil de l'application, vous pouvez utiliser plusieurs fonctionnalités.

Vous avez la map (la cartographie de votre logement)

Le mode d'aspiration souhaité (standard, turbo, max ou BoostIQ)

Le bouton pour lancer le nettoyage

Le bouton pour le renvoyer à sa station de charge

Le nettoyage par pièce

Les programmations des nettoyages

L'historique des nettoyages





Comme vous pouvez le constater ci-dessus, la programmation des nettoyages est très simple. Vous pouvez activer les jours où vous souhaitez que le robot fasse son nettoyage et vous aurez après à choisir la puissance du nettoyage souhaité ainsi que l'heure désirée.



Notre avis sur "RoboVac G30 Edge" ( Eufy by Anker )

Cet aspirateur RoboVac G30 Edge de Eufy nous a agréablement surpris. Son système de navigation est convaincant, rapide et fiable. Nous avons remarqué qu'il était très silencieux pour un robot aspirateur, on peut facilement regarder un film sans être dérangé par le bruit.

L'application iOS qui propose différentes puissances de nettoyage, le démarrage du robot, le retour à la base ou encore de gérer la programmation est merveilleuse. Nous n'avons rencontré aucun crash ou bug pendant l'utilisation.

Si nous n'avons pas mis 5/5 c'est que quelques petits détails nous ont déçus, comme la taille du bac à saleté et l'absence de délimitation virtuelle à définir sur l'application. Une intégration HomeKit aurait été la bienvenue également.

Globalement, si le RoboVac ne nous avait pas été envoyé par Eufy by Anker nous aurions probablement été séduits pour le commander. On peut le dire... Vous en aurez pour votre achat !

Prix du RoboVac 30

Si vous êtes intéressé pour acquérir le RoboVac G30 Edge d'Eufy, il est disponible sur Amazon au prix de 339,99€. Certes le tarif peu paraître élevé, mais vu ce que propose le robot et la qualité de nettoyage, vous pouvez y aller les yeux fermés ! Certains concurrents sont deux à trois fois plus chers.



De plus l'aspect connectivité avec l'iPhone est excellent, vous pouvez gérer votre robot depuis votre canapé (ou à distance) et celui-ci ne vous dérange grâce à sa discrétion.



La note 4,5 / 5





Télécharger l'app gratuite EufyHome