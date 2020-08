Keen: One Girl Army sur iOS : la tactique c'est l'attaque !

Medhi Naitmazi

Si Keen: One Girl Army ne vous dit rien, il s'agit d'un jeu d'aventure tactique qui tend vers le genre "puzzle" qui a connu le succès sur Steam et Nintendo Switch. Cette fois, le titre des créateurs de Necrosphere, Cat Nigri, nous propose le portage sur iPhone et iPad. Android n'est pas encore prévu à priori.



Regardez le trailer vidéo :

Kim : une fille de 8 ans qui dégomme tout

Dans Keen One Girl Army, vous aurez compris que le héros est une fille. Prénommée Kim et âgée de seulement 8 ans, l’héroïne grincheuse élevée par sa grand-mère a pour mission de sauver le monde face à une société secrète maléfique qui veut détruire son village. Mais quand on sait que Kim est la plus jeune descendante d'une lignée de guerrières, on se dit que cela ne devrait pas être trop difficile.



Pour y parvenir, le joueur va devoir user des commandes simples mais innovantes qui feront pencher le titre tantôt vers un hack'n'slash, tantôt vers un jeu d'échecs. En fait, cela va dépendre de votre style et de votre humeur. Mais une chose est sûre, l'art du déplacement est absolument nécessaire car se déplacer et attaquer sont la même chose dans Keen !

Comme les bons vieux RPG tactiques, Keen: One Girl Army se joue au tour par tour. Le côté original réside dans les mouvements que l'on peut initier par un simple glisser. Notre petit héros peut ici bouger verticalement et horizontalement à travers les plateaux qui se complexifient au fur et à mesure de l'aventure. On y trouve des puzzles, mais aussi des ennemis et des éléments interactifs. Chaque combat repose sur une planification précise du placement de l'ennemi, mais aussi du contexte qui vous entoure. Si la lame sera votre première arme, vous pourrez vous octroyer quelques pouvoirs spéciaux par la suite.



En tout, il faudra au moins 6 heures pour parvenir à sauver le monde, sans compter que Keen: One Girl Army propose des boss ardus ainsi que des objets et niveaux secrets à dénicher.



Enfin, un mot sur la réalisation néo-rétro de qualité qui s'accompagnent d'animations du plus bel effet. Un excellent jeu premium qui vaut largement les 9€ demandés.



Notre avis sur "Keen: One Girl Army"

La note 4,5 / 5

Télécharger Keen: One Girl Army à 8,99 €