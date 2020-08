iPhone 12 : Un lancement en plusieurs étapes

Il y a 4 heures

Julien Russo

2

Le Covid-19 nous a confrontés à une situation exceptionnelle que personne n'aurait pu anticiper. De nombreux secteurs ont été perturbés dont celui des fournisseurs de composants pour smartphones. Apple a avoué après ses résultats financiers que cette année l'iPhone 12 sortira un peu plus tard comparé à d'habitude, une rumeur qui faisait déjà beaucoup de bruit depuis plusieurs mois. Digitimes a publié aujourd'hui un nouveau rapport qui indique comment Apple va organiser le lancement des iPhone 12.

Un lancement en deux étapes

Nous avons toujours connu un lancement d'une nouvelle génération d'iPhone avec une disponibilité de tous les modèles le jour même. Cette année, Apple va effectuer un lancement étape par étape. D'après le rapport, la firme de Cupertino va proposer deux dates de lancement différentes pour le lancement de ses 4 modèles.

L'explication provient des livraisons de composants qui ne sont pas synchronisés pour tous les iPhone 12. En effet, l'indiscrétion révèle que les composants des deux iPhone 12 de 6,1 pouces seraient plus rapides à arriver, contrairement à ceux de 6,7 pouces et 5,4 pouces qui prendraient plus de temps.

Apple pourrait lancer ses iPhones 5G en deux étapes, avec deux modèles de 6,1 pouces dans le premier et deux autres appareils de 6,7 et 5,4 pouces dans le second, ont indiqué les sources, ajoutant que les fournisseurs de cartes mères SLP (PCB en forme de substrat) pour les premiers modèles ont récemment lancé les livraisons, ceux du second devant commencer fin août. Les expéditions de cartes flexibles pour les nouveaux iPhones culmineront environ 2 à 4 semaines plus tard que d'habitude cette année, selon les sources.

La bonne nouvelle c'est que les clients souhaitant l'un des deux modèles d'iPhone 12 de 6,1 pouces n'auront pas besoin de patienter la seconde date de lancement.

Il n'a pas été précisé quand sera la première date et quand sera la seconde date de lancement ! Il va falloir attendre encore un peu avant d'avoir cette information.

Quoi qu'il en soit, en interne chez Apple tout est déjà organisé.

Pour rappel, les rumeurs indiquent que les nouveaux iPhone qui seront dévoilés après la rentrée seront équipés d'un écran OLED nouvelle génération qui sera fournie par Samsung Display et LG. On retrouvera également un modem 5G et un triple capteur photo (+ LiDAR pour le modèle de 6,7 pouces).

Certaines rumeurs affirment également que les iPhone 12 Pro seront les premiers smartphones Apple à proposer un écran plus fluide grâce au rafraichissement en 120 Hz. Ils seront également équipés de 6 Go de RAM contrairement à 4 Go sur les iPhone 11.



Via