Realme V5 : le smartphone 5G le moins cher de 2020

Il y a 8 heures (Màj il y a 8 heures)

Alban Martin

La marque Realme vient de présenter un nouveau smartphone, le Realme V5. Prévu initialement pour la Chine, il s'agit d'un entrée de gamme doté de... la 5G. Grâce à un partenariat avec MediaTek, le Realme V5 se place comme le moins cher du marché dans sa catégorie.

Realme V5. © Realme

Loin du haut de gamme de la marque que nous testons à l'heure actuelle, le X50 Pro, le V5 veut profiter de l'arrivée mondiale de la 5G comme en France d'ici la fin de l'année. Pour cela, le nouveau Realme V5 a un argument massu : le prix ! Mais sa fiche technique est loin d'être ridicule.

Le Realme V5 offre la 5G, un écran 90 HZ et une grosse batterie de 5000 mAh

Le Realme V5 ne néglige donc pas les potentiels clients avec des caractéristiques proches des versions plus haut de gamme. Ainsi, on retrouve :

Un écran 6,5 pouces LCD d'une résolution de 2400 x 1080 pixels

Un taux de rafraîchissement de 90 Hz

Une puce Mediatek Dimensity 720 gravée en 7 nm (GPU Mali-G57 MC3, 2 x 4 cores Cortex-A76 et Cortex-A55)

6 ou 8 Go de RAM LPDDR4X selon la version

128 Go de stockage UFS 2.1

Un quadruple module photo : 48 MP f/1,8 8 MP f/2,3 2 MP macro 4 cm 2 MP monochrome f/2,4

Un capteur frontal 16 MP

Une puce 5G SA et NSA (N1 / N41 / N77 / N78 / N79)

Son Dolby Atmos

Bluetooth 5.0

Wi-Fi 5 (802.11ac)

Une batterie de 5000 mAh compatible charge rapide 30W

Port USB-C

162,13 x 75,02 x 9,1 mm

194 grammes

Vous l'aurez compris, les performances seront intéressantes, d'autant que le constructeur chinois utilise la toute dernière puce Mediatek Dimensity 720 dévoilée il y a quelques jours. Gravée en 7 nm par TSMC, le fondeur d'Apple, elle concurrence le SoC Snapdragon 690 de Qualcomm à un prix très agressif.



Pour le reste, un design assez commun, un lecteur d'empreintes sur le côté et un appareil photo attractif. Largement suffisant ? A ce prix oui, surtout avec des petites attentions comme le Dolby Atmos pour les haut-parleurs ou la charge rapide.

Moins de 200€ le Realme V5 compatible 5G

Oui, le Realme V5 s'affiche à un prix assez incroyable : 1 499 yuans, soit 180 euros HT pour 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. La version supérieure avec 8 Go de RAM est vendue à 1899 yuans soit 230 euros HT. Si la firme le sortait en France, il serait certainement vendu moins de 300€, soit le moins cher des téléphones 5G, de loin.



Source : Realme