Tesla travaille avec Panasonic pour une batterie de 700 km d'autonomie

Il y a 7 heures (Màj il y a 7 heures)

Corentin Ruffin

On le sait, Tesla souhaite se démarquer sur le marché de la voiture électrique, et le réussit déjà très bien notamment grâce à ses technologies, son système de conduite autonome et l'autonomie de ses véhicules.



C'est ce dernier point que la firme d'Elon Musk veut encore s'améliorer, notamment en remettant en avant le partenariat de longue date avec Panasonic.



Outre une production de batteries plus intense du côté de la société japonaise, l'autonomie devrait atteindre les 700 km.

Tesla souhaite améliorer ses batteries avec Panasonic

On ne le sait pas forcément, mais Tesla et Panasonic travaillent beaucoup ensemble, depuis déjà un certain temps... La belle nouvelle, c'est que le japonais vient de signer pour une augmentation de la production de batteries à hauteur de 20%.



Mais, pour aller encore plus loin, ces dernières devraient être sans cobalt d'ici "deux à trois ans". Ainsi, le responsable de la division batteries pour véhicules électriques de Panasonic a déclaré :

Panasonic Corp prévoit d’augmenter la densité énergétique des cellules de batterie 2170 qu’elle fournit à Tesla Inc. de 20% en cinq ans.

On parle également d'un projet secret du nom de « RoadRunner », une technologie permettant aux batteries de tenir plus d’un million et demi de kilomètres.



L'autonomie des véhicules Tesla devrait donc être en hausse, sans avoir à modifier la taille de la batterie.



