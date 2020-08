MacOS 11 Big Sur : la bêta 4 propose YouTube en 4K sur Safari

Il y a 6 heures

Medhi Naitmazi

Réagir

Apple a publié la quatrième bêta développeur d'iOS 14, d'iPadOS 14 et de macOS 11 Big Sur (build 20A5343i) hier soir. Si les nouveautés sont maigres, c’est qu’on se rapproche tout doucement de la version finale. Mais sur MacOS 11, une nouveauté attendue est enfin disponible avec YouTube en 4K sur Safari.

La bêta 4 de macOS 11 est disponible

Apple propose donc une quatrième bêta de macOS Big Sur sur Mac. Si le numéro de build a peu évolué, c’est que les changements sont limités. Mais l’un d’entre eux nous intéresse tout particulièrement.

Apple a beau ne pas lister toutes les modifications apportées, tous les sites spécialisés comme nous décortiquent chaque nouvelle bêta.

La 4K sur YouTube

Lire des vidéos en 4K sur YouTube n'est pas vraiment nouveau pour les utilisateurs de Mac, mais c'est la première fois que ces vidéos peuvent être affichées à une telle résolution sur Safari. Auparavant, vous deviez télécharger Google Chrome ou un autre navigateur compatible avec la 4K de YouTube.

À partir de macOS Big Sur beta 4, les utilisateurs peuvent simplement accéder à YouTube dans Safari pour regarder des vidéos en résolution 4K au lieu de 720p ou 1080p.



La raison pour laquelle il n'était pas possible de diffuser du contenu 4K sur YouTube à l'aide de Safari auparavant est qu'Apple ne fournissait pas de support pour le codec VP9 de Google. Cette année, la société a décidé d'ajouter la prise en charge du codec VP9 sur iOS 14, tvOS 14 et maintenant sur macOS Big Sur.



En plus de la prise en charge du codec VP9, ​​Safari 14 prend également en charge les images WebP et les vidéos HDR - ce qui permet un d’ailleurs le streaming 4K HDR sur Netflix.

Si votre Mac est configuré pour installer les bêtas de macOS destinées aux développeurs, rendez-vous dans Préférences Système > Mise à jour de logiciels pour télécharger la quatrième bêta de macOS 11 Big Sur. La bêta publique devrait arriver prochainement d’après Apple.



macOS 11 Big Sur est prévu pour une sortie officielle à l’automne avec le support des puces Intel et ARM. Parmi les grandes nouveautés, on retiendra surtout l’arrivée d’un tout nouveau design façon iOS mais plus travaillé. De même, se nombreuses fonctionnalités comme le centre de contrôle, iMessage complet et autres ont été portées sur MacOS.