Apple et T-Mobile : 1 million d'iPad vont être fournis aux étudiants californiens

Il y a 1 heure

Julien Russo

L'apprentissage est devenu particulièrement difficile en période de Covid-19, avec les écoles, les collèges, les lycées et les universités fermées, il ne reste qu'une solution, c'est de suivre ses cours à distance ! Aux États-Unis, alors que le virus prend une tournure inquiétante avec une propagation de plus en plus rapide, Apple et T-Mobile viennent de mettre en place un partenariat pour les étudiants californiens.

Une belle collaboration

L'objectif ici est d'aider les jeunes à travailler et construire leur avenir en pleine période de pandémie. La firme de Cupertino et l'opérateur T-Mobile viennent de conclure un accord pour l'ensemble des étudiants en Californie. En effet, Apple va fournir 1 million d'iPad et T-Mobile va fournir les connexions cellulaires 4G. Résultat, les étudiants pourront suivre leurs cours à proximité d'un routeur ou en 4G s'ils ne possèdent pas de box à leur domicile ou s'ils veulent travailler dehors.

Apple s'engage également à aller plus loin avec son équipe d'apprentissage professionnel et compte également aider les enseignants avec des sessions virtuelles de formation et de coaching.

Suite à cette annonce, le département de l'éducation en Californie a tenu à féliciter les deux entreprises pour ce magnifique geste.



Environ 97% des 6,2 millions d'étudiants californiens n'ont pas d'autres choix que de suivre les cours à distance pendant cette période de pandémie. Si certains ont le budget pour acquérir des tablettes ou ordinateurs, c'est loin d'être le cas de tout le monde. Pour beaucoup les moyens financiers de la famille sont limités à cause de la perte du travail de l'un des parents ou des revenus moins importants pendant la période de pandémie.

Le surintendant d'État de l'instruction publique Tony Thurmond a tenu à remercier publiquement Apple et T-Mobile, il a déclaré :

Alors que les écoles travaillent 24 heures sur 24 pour préparer les élèves et les familles à l'apprentissage virtuel, je tiens à féliciter Apple et T-Mobile pour avoir intensifié leurs efforts pour soutenir les élèves les plus nécessiteux de Californie. En tant que Californiens, nous avons un engagement commun pour nous assurer que chaque élève a accès aux outils de base nécessaires pour se connecter à son apprentissage, réussir dans le monde d'aujourd'hui et poursuivre ses rêves. Cet engagement offre aux écoles de l'État une chance unique de mettre des appareils entre les mains des élèves maintenant, tout en réalisant potentiellement des investissements à plus long terme qui peuvent nous aider à éliminer ces inégalités une fois pour toutes.

Chez Apple on estime que la technologie a un pouvoir, celui de transformer l'expérience d'apprentissage de tous les étudiants, quel que soit leur niveau d'étude !

Mike Katz le vice-président exécutif de T-Mobile a expliqué :

L'éducation est le grand niveleur de notre société, mais seulement si tout le monde y a accès. La pandémie a révélé à quel point la fracture numérique est étendue et préjudiciable pour des millions d'enfants dans ce pays. Chez T-Mobile, nous nous engageons à faire quelque chose à ce sujet, et nous sommes extrêmement fiers de nous associer à Apple pour aider l'État de Californie à connecter jusqu'à un million d'étudiants au moment où ils en ont le plus besoin.

