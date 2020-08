Facebook Gaming : l'app acceptée sur iOS mais sans jeux !

Il y a 39 min (Màj il y a 35 min)

Alban Martin

Encore une fois, Apple prouve que les règles sont les mêmes pour les grands et petits développeurs. Après Microsoft et son xCloud hier, c'est Facebook et son FaceBook Gaming qui en font les frais. Après de nombreux refus, l'app a été validée sur l'App Store mais à quel prix...

Facebook Gaming iOS est enfin autorisé sur l'App Store

Facebook se joint donc à Microsoft pour condamner aujourd'hui la politique de l'App Store d'Apple. La société de réseaux sociaux a lancé son application Facebook Gaming pour iOS - principalement une application utilisée pour regarder les streamers jouer à des jeux vidéo - mais a dû supprimer la fonction de mini-jeux de l'application pour passer le processus d'approbation de la firme de Cupertino.



Sheryl Sandberg, directrice de l'exploitation de Facebook, a expliqué à The Verge :

Malheureusement, nous avons dû supprimer entièrement la fonctionnalité de jeu afin d'obtenir l'approbation d'Apple sur l'application Facebook Gaming autonome - ce qui signifie que les utilisateurs iOS ont une expérience inférieure à ceux qui utilisent Android. Nous restons concentrés sur la création de communautés pour les plus de 380 millions de personnes qui jouent à des jeux sur Facebook chaque mois, que Apple le permette ou non dans une application autonome.

Facebook confirme avoir vu l'application Facebook Gaming pour iPhone rejetée à plusieurs reprises par Apple ces derniers mois. La société affirme qu'Apple a cité la directive 4.7 de l'App Store pour justifier les refus, affirmant que le but principal de l'application Facebook Gaming est de jouer à des jeux. Facebook dit avoir partagé les données d'utilisation de son application Android qui montrait que 95% de l'activité regardait des flux, mais cela n'a pas changé la position d'Apple.

Facebook Gaming sur iOS n'a pas ses jeux instantanés

Apple a dévoilé un processus d'appel pour des situations comme celle-ci à la WWDC en juin, mais Facebook l'a utilisé en vain pour convaincre Apple d'annuler sa décision. La porte-parole précise : «Nous n'avons pas reçu de réponse.».



Facebook a donc été contraint d'abandonner et de supprimer complètement les jeux de l'application autonome lancée sur iOS aujourd'hui. L'application Facebook Gaming est principalement utilisée pour regarder des flux de jeux, tout comme Twitch, sur iOS et Android. Mais sur Android, l'application comprend également un certain nombre de mini-jeux de la plate-forme Instant Games de Facebook. C’est ce qu’Apple ne permet pas.



Pour mémoire, Facebook avait déjà rencontré des soucis du même type sur l'app principale et sur Messenger. La firme avait été contrainte d'enterrer Instant Games sur iOS, comme le rappelle le chef de Facebook Gaming Vivek Sharma :

C'est une douleur partagée dans l'industrie des jeux, qui en fin de compte nuit aux joueurs et aux développeurs et entrave gravement l'innovation sur mobile pour d'autres types de formats, comme les jeux dans le cloud.





Apple fait face à des critiques croissantes de la part de ses concurrents et de l'industrie du jeu pour assouplir ses restrictions sur l'App Store. Microsoft a été contraint d'arrêter ses tests xCloud iOS plus tôt cette semaine, après que les règles de l'App Store aient empêché l'entreprise de lancer l'application pendant des mois. L'entreprise a même déclaré que «Apple est la seule plate-forme polyvalente à refuser aux consommateurs d'accéder aux services de jeux en nuage et d'abonnement à des jeux tels que Xbox Game Pass.»



Dans ce ping-pong entre géants, Apple avait même répondu hier soir en expliquant garantir la qualité et la sécurité des clients. L'argument d'Apple est que la société ne peut pas examiner individuellement les jeux proposés sur les services de streaming. Un argument qui s'entend mais qui ne tient pas quand on sait que Netflix, Youtube et autres sont également des services de streaming.



Mais combien de temps la société de Tim Cook tiendra-t-elle cette position ? Avec les nombreuses plaintes et enquête antitrust, sa main-mise sur l'App Store pourrait être entravée dans les prochains mois.

