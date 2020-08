iPhone 12 : Le fournisseur d'objectifs de caméra aurait des difficultés sur la qualité

Il y a 1 heure

Julien Russo

On connait tous l'importance du détail chez Apple. Que ça soit l'iPhone, l'iPad ou le Mac, tout doit être parfait avec une qualité optimale de chaque composant et fonctionnalité. Malheureusement, Apple rencontrerait un problème de dernière minute à propos des objectifs de caméra des iPhone 12 (non pro). Le fournisseur responsable aurait signalé des difficultés à maintenir la qualité exigée.

Des problèmes de revêtements et de fissuration sur l'objectif de la caméra grand-angle

D'après une nouvelle note de recherche de l'analyste Ming-Chi Kuo (relayé par MacRumors), tout ne se passerait pas à merveille avec les iPhone 12. Après la difficulté liée au Covid-19 qui a officiellement repoussé de quelques semaines la commercialisation de la prochaine génération d'iPhone, Apple serait confronté à un problème de taille !

En effet, pour les objectifs de caméra, la firme de Cupertino a donné toute sa confiance envers Genius Electronic Optical, qui est l'un des grands fournisseurs des objectifs de caméra pour tous les iPhone 12 (non pro). Malheureusement, ce fournisseur a émis une alerte vers l'Apple Park pour informer qu'il rencontre d'énormes difficultés en ce qui concerne la qualité des objectifs de la caméra grand-angle.

D'après Ming-Chi Kuo, l'entreprise aurait découvert des problèmes avec des revêtements et des fissurations sur l'objectif de la caméra grand-angle. Seuls les iPhone 12 de 5,4 pouces et 6,1 pouces sont concernés.

Le problème est apparu lors des derniers tests avant la production et l'envoi des commandes vers Apple pour l'assemblage définitif.

Ce qui poserait problème ce serait les expérimentations à haute température et quand l'humidité est élevée. Il est impossible à l'heure actuelle pour Genius Electronic Optical de fournir les objectifs de caméra à Apple dans ces conditions, puisque tôt ou tard ils poseront problème une fois réceptionné par les clients.

Le fournisseur serait en ce moment dans une situation particulièrement délicate puisqu'il faut livrer les usines d'assemblages d'Apple le plus vite possible pour la production de masse chez Foxconn et compagnie.



Si pour l'analyste qui relaie cette information, il n'y a pas de risque de retard des iPhone 12 non pro, ce petit détail pourrait entrainer des stocks réduits lors du lancement des iPhone 12.

Heureusement, Apple qui a acquis de l'expérience avec le temps, la firme ne mise jamais tout sur un seul fournisseur. Largan un autre fournisseur arrive à répondre aux commandes d'Apple et peut fournir sans difficulté les objectifs de caméra pour les iPhone 12 de 5,4 pouces et de 6,1 pouces.

Le rapport explique :

Nous estimons que la production en série de l'objectif grand angle 7P bas de gamme, du CCM et de l'assemblage final de l' iPhone à cadre en aluminium de 5,4 pouces et 6,1 pouces aura lieu de la mi-août à la fin août, de la mi-septembre à la fin septembre et début octobre, respectivement. Nous pensons que dans le calendrier incertain de [Genius] pour résoudre le problème de qualité de la fissuration du film, Apple accordera la priorité à l'achat de l'objectif grand angle bas de gamme 1 / 2,6 "7P de Largan au moins dans la phase de fourniture initiale pour garantir que le deux ‌iPhone 12‌ à cadre en aluminium peuvent être comme prévu.

Suite à cette situation exceptionnelle, Largan pourrait voir ses commandes nettement plus importantes. Du côté de Genius, la perte financière risque d'être catastrophique puisqu'on se doute bien qu'Apple n'a pas le temps d'attendre et que les commandes seront transférées à Largan.