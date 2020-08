L'anti-trust russe affirme que l'App Store a des comportements anticoncurrentiels

Hier à 21:21

Julien Russo

Coup dur pour Apple et sa boutique virtuelle d'applications en Russie. L'anti-trust russe a confirmé aujourd'hui que l'App Store utilisait des pratiques anticoncurrentielles et avait une position dominante sur le marché. Des accusations graves qui pourraient faire condamner Apple en Russie.

Une situation inquiétante pour l'App Store

La série noire continue pour l'App Store, après une audition de Tim Cook à la Chambre des États-Unis fin juillet, la boutique d'applications continue à faire parler d'elle, cette fois en Russie !

Selon les dernières révélations de Reuters, le Service fédéral anti-monopole russe (FAS) a reconnu aujourd'hui que l'App Store utilisait des pratiques anticoncurrentielles en offrant un avantage commercial injustifié dans l'économie des applications numériques.



Le problème viendrait de la liberté que donne Apple aux utilisateurs. Quand vous avez un iPhone, un iPad ou une Apple Watch, vous n'avez pas d'autres choix que de télécharger vos applications sur l'App Store. Vous n'avez donc pas votre mot à dire et vous êtes soumis aux conditions générales de la boutique, dans le cas contraire vous n'avez pas la possibilité de télécharger des applications.

D'après l'anti-trust russe, cette situation ne serait plus supportable, car Apple s'octroie des "droits réservés en toute illégalité" dans le but de bloquer toute app concurrente du marché.

Le Service fédéral anti-monopole russe demande donc à Apple de rectifier cette situation le plus vite possible.

L'enquête a initialement été lancée suite aux plaintes répétitives de Kaspersky Lab. La société avait promis d'engager des poursuites à l'encontre de la firme de Cupertino suite au retrait de son contrôle parental "Safe Kids" sur l'App Store. À l'époque, Apple avait évoqué des problèmes de confidentialité et de sécurité des enfants pour justifier sa décision. Kaspersky avait alors essayé d'entrer en discussion avec Apple pour trouver une solution, mais la réaction de la firme californienne fut la fuite pour éviter d'en dire plus.



Les plaintes envers l'App Store s'accumulent partout dans le monde. Après plusieurs plaintes en Europe, mais aussi aux États-Unis, Apple ne cesse de faire la Une des médias à cause de la gestion de sa boutique d'applications.

En ce qui concerne la position dominante d'Apple sur le marché des applications, Tim Cook avait déjà répondu cela il y a deux semaines :

Nous pensons que l'iPhone offre la meilleure expérience utilisateur, nous savons qu'il est loin d'être le seul choix disponible pour les consommateurs. Le marché des smartphones est extrêmement concurrentiel et des entreprises comme Samsung, LG, Huawei et Google ont bâti des entreprises de smartphones très réussies offrant différentes approches. Apple n'a pas de part de marché dominante sur aucun des marchés où nous exerçons nos activités. Ce n'est pas seulement vrai pour ‌iPhone‌; c'est vrai pour toutes les catégories de produits.

On attend maintenant la communication officielle d'Apple sur la décision de l'anti-trust russe.