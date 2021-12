Apple refuse d'écouter le gouvernement Russe au sujet de l'App Store

Il y a 5 heures

Actualité Apple

Alexandre Godard

4



Il y a quelques mois, le service russe qui gère les situations autour de la concurrence du marché a rendu une décision qui désigne l'App Store comme anti-concurrentielle. La Russie a donc exigé qu'Apple adapte son système pour qu'il soit plus juste. En toute logique, Apple n'a pas cédé et décide maintenant de riposter devant les tribunaux.

Apple a quelques soucis avec la justice russe

Avec sa boutique d'applications baptisée App Store, Apple engrange des milliards d'euros chaque année grâce à une fameuse taxe de 15/30% mise en place pour ceux qui souhaitent être présents dessus et généré des revenus.

Une commission qui fait énormément débat depuis pas mal d'années, d'autant plus qu'Apple a rajouté une règle qui interdit les développeurs de passer par l'extérieur du système pour les achats reliés à l'application.



De nombreux pays et gouvernements se penchent de plus en plus sur le sujet et la Russie fait justement partie de ceux qui voient d'un mauvais œil cette méthode. Une méthode jugée à chaque fois anti-concurrentielle.



Pour preuve, cet été, le service fédéral anti-monopole russe a rendu une décision officielle qui permet aux développeurs sur ce territoire de passer par des paiements alternatifs et donc en dehors de l'écosystème Apple, afin de ne pas payer la commission de la pomme.



Une décision que la marque redoutait et contre laquelle elle se voyait obligée d'adapter son système avant le 30 septembre pour que cela fonctionne, ce qu'elle n'a pas fait. Le géant américain n'a bien évidemment aucunement l'intention de se laisser faire et c'est pour cela que l'on apprend qu'Apple conteste la demande et va poursuivre le service fédéral anti-monopole devant les tribunaux.



Un combat difficile à mener étant donné que "l'adversaire" est un service rattaché au gouvernement du pays en question mais Apple à l'habitude de ce genre de situation et surtout, Apple possède des ressources financières et humaines (avocats) conséquentes.



Source