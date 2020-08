Démontage de l’iMac 2020 : du neuf avec du vieux et RAM modifiable

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

Réagir

Ce n’est pas iFixit mais OWC qui a procédé au premier démontage, en vidéo, du nouvel iMac 27 pouces 2020. L’occasion de découvrir les changements internes.



L’iMac‌ 27 pouces 2020 a été annoncé il y a quelques jours avec des processeurs Intel Core de 10e génération, des cartes graphiques AMD Radeon Pro série 5000, jusqu'à 128 Go de RAM, jusqu'à 8 To de stockage, une caméra FaceTime frontale 1080p, un écran True Tone avec une option de verre nano-texturé mat, des haut-parleurs de haute fidélité et des microphones de qualité studio.

Quatre changements mineurs dans l’iMac 2020

Voici les quelques changements internes repérés par les bricoleurs :

L'appareil photo est fixé à l'écran LCD, il faut donc faire très attention pour retirer un troisième câble lors de l'ouverture du ‌iMac‌.

Absence de disque dur mécanique (et de connecteurs SATA sur la carte mère).

Microphone supplémentaire collé au boîtier, notamment un câble supplémentaire permettant de se connecter à la carte mère à proximité du rétroéclairage. L’autre micro se connecte à peu près à la même position que dans les modèles 2017/19.

Joints de soudure pour les modèles iMac 4 et 8 To SSD.

Le passage au SSD

Le plus gros changement à l'intérieur du iMac‌ 27 pouces 2020 est la suppression du disque dur, car tous les modèles sont désormais équipés de SSD par défaut. OWC note que le démontage semble désormais plus rapide pour cette raison. Il n'y a plus de connecteurs SATA dans la machine et un petit SSD est soudé directement sur la carte mère. En revanche, il existe de nouveaux joints de soudure pour une carte d'extension qui peut contenir des disques SSD supplémentaires dans les configurations 4 To et 8 To. Dans les configurations de 256 Go, 512 Go, 1 To et 2 To, la carte d'extension n'est pas présente.



L'absence de HDD a laissé une grande quantité d'espace libre inutilisé dans la machine. Il est à noter qu'Apple n'a pas choisi d'implémenter le refroidissement supplémentaire présent dans l'iMac Pro dans cet espace, probablement en raison du coût et pour laisser qu’élues éléments distinctifs entre les gammes. Dommage.

Les autres modifications

Un autre changement interne est le microphone supplémentaire collé au fond du boîtier, avec l'autre microphone au même emplacement que les années précédentes.



La nouvelle webcam 1080p est attachée à l'écran LCD, il faut donc veiller tout particulièrement à retirer un troisième câble lors de l'ouverture de la machine.



Au-delà de ces changements mineurs, les composants internes sont sensiblement les mêmes que les modèles précédents, avec la même alimentation, le même refroidissement, le même processeur (mais de nouvelle génération) et la même prise casque. Bien que les haut-parleurs soient prétendument améliorés, ils ne semblent pas être visuellement différents dans la machine.

Il est possible de changer la RAM

On remarquera que la RAM reste un élément modifiable sans mal, de quoi en ajouter par la suite et à moindre coût comparé aux options proposées par Apple qui peuvent monter à 2600€ pour 128 Go. On trouve la même chose à 600€ environ dans le commerce.



Pour changer la RAM, il suffit de retourner le Mac, de l’éteindre bien sûr, puis s’ouvrir le petit logement sur la partie inférieur du dos et de remplacer la barrettes par les nouvelles.



Un iMac 2020 qui reprend donc la majorité des éléments des précédents modèles, ce qui permet à Apple d’optimiser les coûts et aux clients de trouver des pièces facilement en cas de réparation.