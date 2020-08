Google Maps : L'app bientôt disponible sur watchOS et amélioration de la version CarPlay

Il y a 49 min

Julien Russo

Google continue d'améliorer l'accessibilité à sa célèbre application de cartographie Google Maps. Après une version iOS qui fonctionne à la perfection, la firme de Mountain View vient d'annoncer une disponibilité imminente de Google Maps sur votre Apple Watch. De plus, l'app s'améliore également dans votre voiture grâce à CarPlay.

Google Maps sur Apple Watch

C'est une bonne nouvelle pour l'ensemble des utilisateurs de l'iPhone et de la montre connectée d'Apple. Vous allez prochainement avoir une continuité de vos itinéraires que vous lancez sur votre iPhone, directement sur votre poignet.

Une fonctionnalité déjà existante avec Apple Plans et qui va être identique avec Google Maps !

Dans son communiqué officiel, la firme de Mountain View explique qu'étendre la visibilité des étapes des itinéraires sur l'Apple Watch va faciliter la vie des automobilistes, des cyclistes, mais également des piétons et utilisateurs de transports en commun. Cela évite de sortir son smartphone pour voir à chaque fois l'actualisation des nouvelles étapes de l'itinéraire. En un coup d'oeil, vous avez la dernière information en temps réel sur votre Apple Watch.

Obtenez rapidement des heures d'arrivée estimées et des itinéraires étape par étape vers les destinations que vous avez enregistrées, comme Domicile ou Travail, et d'autres raccourcis que vous avez désignés dans l'application. Pour toutes les autres destinations, vous pouvez commencer à naviguer à partir de votre téléphone et reprendre là où vous vous êtes arrêté sur votre montre.

La bonne nouvelle c'est que l'application watchOS est officiellement terminée d'être développé. Elle est en cours de déploiement sur le plan mondial et devrait prochainement arriver pour l'ensemble des utilisateurs français (il y a des chances cette semaine).

Il vous suffit de guetter les descriptions des mises à jour de l'application Google Maps sur l'App Store !

Mise à jour de Google Maps sur Apple CarPlay

Google a également travaillé sur son application disponible sur le tableau de bord CarPlay. L'entreprise a intégré un lecteur multimédia vous permettant de gérer votre musique sans avoir besoin de quitter l'application. Un gain de temps précieux quand on est au volant en train de rouler !

En effet, il sera possible de mettre en pause, de passer au morceau suivant ou précédent sur des podcasts, des musiques ou encore des livres audio. L'application permet aussi de consulter rapidement les rendez-vous du calendrier sans avoir besoin de quitter votre itinéraire. Les informations sont intégrées sur le côté droit de l'application pour éviter de gêner la visibilité sur l'évolution de votre itinéraire.

