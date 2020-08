Tesla Model X : une vidéo montre son comportement dans un accident

Il y a 57 min

Corentin Ruffin

1

Quand on parle de Tesla, on a tendance à penser directement aux technologies l'entourant, notamment le développement d'Autopilot qui permet une conduite autonome des voitures.



Cependant, l'un des autres aspects de la firme d'Elon Musk concerne la sécurité : le constructeur sait que les détracteurs auront tendance à pointer du doigt les accidents provoqués par ces véhicules, ce qui a poussé la firme américaine à travailler sur la sécurité des véhicules.



Dans une nouvelle vidéo enregistrée grâce à une dashcam, on peut voir comment une Tesla Model X réagit face à un gros choc :

Une vidéo montre la résistance de la Tesla Model X

Alors que la Tesla Model X attendait sagement à un feu rouge à South Abington, en Pennsylvanie, une Nissan Sentra l'a percutée à l’arrière-gauche à une grande vitesse.



On peut voir la voiture japonaise faire un tonneau sur le côté puis finir sa course contre la glissière de sécurité, montrant ainsi la puissance du choc.



La Tesla, elle, est projetée sur une vingtaine de mètres sans se retourner et bien amochée à l’arrière. Néanmoins, elle semble avoir mieux vécu l'accident que la fautive, l'avant de cette dernière étant quasiment détruite.



Heureusement, les deux conducteurs s'en sortent avec de belles frayeurs, rien de plus...