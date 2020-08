Apple va sévir sur les apps qui traquent sous iOS 14

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

1

Si les utilisateurs apprécient les nouveautés apportées depuis quelques années pour leur vie privée dans iOS, en revanche les dernières options anti-tracking donnent des sueurs froides aux développeurs, Facebook en tête.



Parmi les principales fonctionnalités de confidentialité d'iOS 14, on se rappelle de la nouvelle option qui permet aux utilisateurs de désactiver le suivi entre différentes applications. Récemment, plusieurs apps dont Facebook ont souligné que le nouveau paramètre de suivi pourrait avoir un impact sur leurs revenus publicitaires, et un nouveau rapport de The Information va aujourd'hui plus en détail.

Facebook s'inquiète, Apple reste ferme

Le rapport explique que les représentants de Facebook ont ​​rencontré des sociétés de jeux mobiles pour discuter du changement de confidentialité iOS 14. Les sociétés de jeux sont un partenaire publicitaire clé pour Facebook, et elles utilisent ces réunions pour entendre les «préoccupations» de ces annonceurs.



Par exemple, les employés de Facebook se sont engagés à essayer d'obtenir plus d'informations sur le prochain changement d'Apple.



Le résultat probable est que les sociétés de jeux dépensent moins en «publicités d'installation d'applications». Il s'agit d'une catégorie publicitaire qui demande directement aux utilisateurs de télécharger une application ou un jeu, mais sans les données de ciblage plus détaillées, elle pourrait se révéler moins performante sur iOS 14.



Fait intéressant, le rapport de The Information note qu'Apple lui-même pourrait être perdant si les changements de confidentialité d'iOS 14 avaient un impact sur l'industrie du jeu mobile. Citant les données de Sensor Tower, le rapport indique que 68% de tous les revenus de l'App Store provenaient de jeux l'année dernière.



Néanmoins, Apple double son engagement envers la confidentialité des utilisateurs dans iOS 14. Dans un communiqué, la société a déclaré que la publicité ciblée était la bienvenue, mais que les utilisateurs devraient avoir le contrôle dessus.

Un porte-parole d'Apple a déclaré que la société accueillait favorablement la publicité ciblée, mais qu'elle souhaitait donner aux utilisateurs la possibilité d'accepter ces types d'annonces. Si quelqu'un ne souhaite pas être suivi, Apple en informera le développeur de l'application, qui doit s'assurer que l'application est conforme. Apple dit qu'elle pourrait interdire toute application qui continue de suivre les utilisateurs contre leur gré.



La fonctionnalité iOS 14 en question permet aux utilisateurs de désactiver le suivi entre différentes applications. Dans iOS 14, les développeurs devront demander une autorisation préalable avant de suivre un utilisateur sur des applications ou des sites Web. On rappelle qu'il est aussi possible de connaitre les traqueurs utilisés sur chaque site consulté.



Les nouveaux contrôles de confidentialité sont accessibles dans iOS 14 en ouvrant l'application Réglages, puis en recherchant le menu Confidentialité.



Source