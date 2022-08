Apple TV+ : la série Shantaram avec Charlie Hunannam débarquera le 14 octobre

En préparation depuis 2018, la série originale Apple "Shantaram" a nécessité un gros buget, mais a aussi fait face à plusieurs changements de dernière minute. Alors que la série devait être tournée en Inde, les équipes Apple TV+ ont dû changer le lieu de tournage à la dernière minute pour la Thaïlande !

Le tournage est enfin terminé

Shantaram a donné beaucoup de fil à retordre aux équipes Apple TV+, la série a été obligée de complètement changer de pays de tournage à cause des restrictions liés au Covid-19 qui empêchait le tournage en Inde. Une fois arrivé en Thaïlande, Apple a fait face à d'autres restrictions, mais surtout à des autorisations de tournages qui ont pris un certain temps à arriver.



Si l'équipe derrière Shantaram ne pensait jamais voir la fin, la série a définitivement clôturé son tournage il y a quelques mois après un total de 4 ans de production. Aujourd'hui, la création originale d'Apple a même une date de sortie... Elle sera disponible dans le catalogue d'Apple TV+ dès le 14 octobre.

Shantaram racontera l'histoire d'un homme qui s'évade d'une prison de haute sécurité en Australie et qui va réaliser un long voyage pour aller se réfugier en Inde. Le prisonnier espère que tout le monde l'oubliera et qu'il pourra commencer une nouvelle vie loin de tous les problèmes auxquels il a été confronté.

Cependant, tout ne va pas se passer comme prévu, l'homme qui va se présenter comme un docteur se mettra à travailler dans un bidonville, mais très vite, il va retomber dans la délinquance et le crime, à ce moment-là il prendra la décision de rejoindre la mafia de Bombay.



Le rôle principal a été confié au talentueux Charlie Hunannam, un acteur que vous avez vu dans des films comme Pacific Rim ou encore Triple frontière. Pour ce Britannique de 42 ans, collaborer avec Apple TV+ est une première, jusqu'ici, Hunannam a essentiellement participé dans des films diffusés au cinéma ou sur des services de streaming populaire comme Netflix.



La première saison sera composé de 12 épisodes au total, Apple proposera aux abonnés les 3 premiers épisodes dès le 14 octobre. Le rythme après sera d'un nouvel épisode chaque semaine, la totalité de la première saison sera disponible juste avant Noël.