Apple TV+ : la série Shantaram avec Charlie Hunnam est annulée

Apple TV+ est réputé pour être l'un des rares services de streaming à être particulièrement "ouvert" pour le renouvellement de ses séries. Même si celles-ci n'ont pas atteint leur objectif initial, Apple n'hésite pas à donner une seconde chance pour une deuxième saison. Malheureusement, toutes les séries ne sont pas renouvelées, Apple se doit aussi de faire des choix stratégiques pour éviter d'investir dans des contenus qui ne génèrent pas beaucoup d'audience.

Shantaram n'a pas eu le succès espéré

Selon un récent rapport de Deadline, la série Shantaram qui a pris beaucoup de temps à être tournée et qui a été à l'origine d'un important investissement de la part d'Apple n'a pas convaincu les abonnés du service de streaming. La firme de Cupertino a fait le choix de ne pas renouveler sa série, les audiences n'étaient pas au rendez-vous et probablement bien inférieures aux espérances d'Apple et de l'équipe de Shantaram.



Pour cette série, Apple avait rassemblé du beau monde, on retrouvait Steve Lightfoot en showrunner, un talentueux scénariste et producteur qui a participé à des pépites comme les séries Marvel's The Punisher, Narcos et Hannibal. Ainsi que des producteurs de House of Cards, Fear The Walking Dead, Top Gun: Maverick... Shantaram avait mis toutes les chances de son côté en attirant des noms populaires et des personnes à la carrière impressionnante.

Si vous n'avez pas encore vu la première saison de Shantaram, celle-ci est toujours disponible dans le catalogue d'Apple TV+. Shantaram racontera l'histoire d'un homme qui s'évade d'une prison de haute sécurité en Australie et qui va réaliser un long voyage pour aller se réfugier en Inde. Le prisonnier espère que tout le monde l'oubliera et qu'il pourra commencer une nouvelle vie loin de tous les problèmes auxquels il a été confronté.



Cependant, tout ne va pas se passer comme prévu, l'homme qui va se présenter comme un docteur se mettra à travailler dans un bidonville, mais très vite, il va retomber dans la délinquance et le crime, à ce moment-là, il prendra la décision de rejoindre la mafia de Bombay.



Vous l'aurez compris, c'est une triste fin pour la série Shantaram sur laquelle Apple avait beaucoup misé et avait absolument voulu terminer le tournage qui était perturbé à cause de la pandémie et des restrictions dans le pays de production.

Une nouvelle collaboration avec Charlie Hunnam ou les autres acteurs du programme ne sont pas à exclure pour une autre création originale Apple.