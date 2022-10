La série Shantaram est disponible sur Apple TV+

Après plus de quatre ans de travail, Apple TV+ est ravi de démarrer la diffusion de sa série Shantaram avec Charlie Hunman.



Basé sur le roman classique éponyme, Shantaram est une série à suspense qui va nous faire voyager de l’Australie à l’Inde.

Découvrez les premiers épisodes de Shantaram

Shantaram se déroule dans la pègre de Bombay. Le personnage joué par Charlie Hunnam est un homme appelé Lin Ford, qui s'échappe d’une prison haute sécurité pour prendre un nouveau départ. Mais ses démons vont rapidement prendre le dessus et le faire retomber dans la criminalité, alors qu’il commence à travailler dans un bidonville de Bombay.



Ford doit également faire face à une romance naissante avec une femme mystérieuse appelée Karla.



La série est en développement depuis longtemps, la production ayant été interrompue à plusieurs reprises en raison de la pandémie.



Les trois premiers épisodes de Shantaram arrivent aujourd'hui, le 13 octobre. Les autres épisodes de la première saison, au nombre de dix, seront diffusés chaque semaine, le vendredi. La première saison couvre environ un tiers du livre. Nous ne savons pas encore si Shantaram sera renouvelée pour terminer l’histoire signée par l’auteur Gregory David Roberts, aussi connu pour sa vie mouvementée de braqueurs de banque en Australie.

Comment regarder Shantaram

Vous pouvez regarder Shantaram avec un abonnement Apple TV+ à 4,99 euros par mois. Cous pouvez vous inscrire à tout moment avec un essai gratuit de 7 jours. Ensuite, connectez-vous en utilisant l'application Apple TV disponible sur iPhone, iPad, Mac, Roku, Amazon Fire Stick, PlayStation, Xbox et plus encore. Vous pouvez également regarder sur le web à l'adresse tv.apple.com.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.