Apple TV+ : voici la bande-annonce de la série Shantaram avec Charlie Hunnam

C'est un contenu qui est en préparation depuis près de 4 ans, la série originale Apple "Shantaram" a fait face à un énorme retard qui s'est accumulé à cause de la pandémie qui a obligé la série à complètement changer de pays pour son tournage. Heureusement, Shantaram va finalement voir le jour, le 14 octobre prochain. Apple nous a même concocté une bande-annonce pour nous faire voir les premières images des épisodes à venir !

La bande-annonce se dévoile

Avec un casting de vedettes composé de Charlie Hunnam (Triple frontière), Shubham Saraf (Bodyguard), Elektra Kilbey (Staying), Fayssal Bazzi, Luke Pasqualino (6 Days) ou encore Antonia Desplat (Operation Finale), la série Shantaram s'annonce passionnante avec en plus un budget très élevé quand on le compare à d'autres créations originales déjà disponibles sur Apple TV+.



Shantaram racontera l'histoire d'un homme qui s'évade d'une prison de haute sécurité en Australie et qui va réaliser un long voyage pour aller se réfugier en Inde. Le prisonnier espère que tout le monde l'oubliera et qu'il pourra commencer une nouvelle vie loin de tous les problèmes auxquels il a été confronté.



Cependant, tout ne va pas se passer comme prévu, l'homme qui va se présenter comme un docteur se mettra à travailler dans un bidonville, mais très vite, il va retomber dans la délinquance et le crime, à ce moment-là, il prendra la décision de rejoindre la mafia de Bombay.

Shantaram est une série créée par Steve Lightfoot, un talentueux scénariste et producteur qui a participé à des pépites comme les séries Marvel's The Punisher, Narcos, Hannibal et Mon Amie Adèle. Aux côtés de Lightfoot, on retrouvera la présence de plusieurs producteurs : Eric Warren Singer (Top Gun: Maverick), David Manson (House of Cards), Steve Golin (True Detective)​​​​​​​, Dave Erickson (Fear The Walking Dead), Justin Kurzel (Assassin's Creed) ou encore Bharat Nalluri (Little America).



Vous l'aurez compris, la série Shantaram s'entoure d'un casting de folie, que ça soit à l'écran comme dans l'équipe de production. Apple met toutes les chances de son côté en attirant des noms populaires qui ont une carrière impressionnante et qui sont reconnus mondialement grâce à des films sortis au cinéma ou sur des plateformes de streaming concurrentes.



Shantaram débutera sur Apple TV+ à partir du vendredi 14 octobre, comme à son habitude, Apple va publier les 3 premiers épisodes puis continuera avec 1 épisode par semaine !

​​​​​​​