La série Apple "The Mosquito Coast" est annulée

Au premier trimestre de 2021, Apple a dévoilé la série The Mosquito Coast, un contenu basé sur le roman du même nom de Paul Theroux. Si la série a bien été accueillie dès la première saison, l'audience s'est visiblement essoufflée avec la seconde saison. Apple TV+ a décidé de ne pas renouveler sa série pour une troisième saison, un fait très rare chez Apple, car les annulations se font toujours avant le renouvellement d'une seconde saison.

The Mosquito Coast s'arrête là

Mauvaise nouvelle pour les abonnés Apple TV+ qui ont apprécié la série The Mosquito Coast, la série ne sera pas renouvelée pour une troisième saison. Selon Deadline, Allie Fox et sa famille ne retourneront pas à The Mosquito Coast comme ça devait être le cas dans les épisodes à venir.



L'histoire de The Mosquito Coast, avec Justin Theroux, Melissa George, Logan Polish et Gabriel Bateman, tourne autour d'Allie Fox (Theroux), un inventeur brillant et un idéaliste obstiné qui déracine sa famille dans un voyage périlleux pour trouver un refuge contre le gouvernement des États-Unis, les cartels de la drogue et les assassins.

Apple n'exprime pas la raison exacte de l'annulation de la série, mais il est probable que le motif soit une raison de popularité, The Mosquito Coast n'a sans doute pas rempli l'objectif d'audience qu'avait fixé l'équipe d'Apple TV+. Contrairement à Netflix, la firme de Cupertino est moins exigeante et annule largement moins de séries, mais il y a tout de même des choix stratégiques visant à investir dans les contenus qui permettent d'attirer une masse de nouveaux abonnés !