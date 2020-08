Bons plans iOS : Agent A, Thunderguts Revenge, Metadata

Il y a 29 min (Màj il y a 29 min)

Corentin Ruffin

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Agent A, Thunderguts Revenge, Metadata. L'occasion d'économiser 26,3€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

CALC Swift (App, iPhone / iPad, v3.5.31, 16 Mo, iOS 9.0, QApps LLC) passe de 1,09 € à gratuit. Une calculatrice scientifique intelligente et multi-fonctions qui permet également de gérer la conversion d'unités et celles des devises. Le développeur la qualifie d'oeuvre d'art, on ne va pas abuser mais disons qu'elle est bien plus complète que l'appli par défaut d'Apple.



CALC Swift comprend plus de 50 fonctions avancées au total et une gestion de l'historique bien pratique. Enfin, CALC Swift comprend également un widget, une recherche Spotlight, un support Apple Watch et des thèmes colorés au choix.



Les + : Des fonctions avancées scientifiques

Conversion des unités / devises

Une belle interface Télécharger l'app gratuite CALC Swift





Metadata (App, iPhone / iPad, v1.6.1, 8 Mo, iOS 11.0, Tom Coomer) passe de 2,29 € à gratuit. Metadata est un afficheur de métadonnées d'images destiné aux professionnels de la création en déplacement.



Il vous suffit de choisir une image dans votre bibliothèque de photos et d'afficher les métadonnées de l'image dans une superbe présentation sur carte. Que vous preniez des photos sur votre téléphone, votre reflex numérique ou que vous créiez des images dans votre application de retouche photo préférée, Metadata vous montrera vos dimensions d'image, le DPI, la taille du fichier, les données de localisation et les informations relatives au périphérique.



Les métadonnées peuvent afficher des données météorologiques sur votre photo, notamment la température, les conditions météorologiques, les heures de lever et de coucher du soleil, même si l'appareil photo n'enregistre pas les données météorologiques.



Les + : Application complète

Pour les pros de la photo Télécharger l'app gratuite Metadata





Percolator (App, iPhone / iPad, v2.6, 33 Mo, iOS 13.0, Tinrocket, LLC) passe de 2,29 € à gratuit. Percolator est l'une de ces applications que tous les utilisateurs d'iPhone et d'iPad doivent installer. Il existe depuis 2010, mais son effet mosaïque a vieilli comme un bon vin. Percolator vous guide pas à pas dans le processus d'édition, vous permettant d'ajuster la complexité, la forme, la force et la couleur de la mosaïque via des cadrans.



Les mosaïques terminées peuvent être partagées directement sur votre réseau de médias sociaux préféré ou enregistrées dans la pellicule.



Les + : Pour les artistes Télécharger l'app gratuite Percolator





Jeux gratuits iOS :

Mystery of Fortune 2 (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.057, 99 Mo, iOS 8.0, Dotomchi Games Inc.) passe de 3,49 € à gratuit. Mystery of Fortune 2 est le 8ème épisode de la saga Fortune Chronicle, un S-RPG en temps réel qui apporte quelques nouveautés.



Un nouveau système macro permet de mieux gérer les combats et sa stratégie. De même, on peut changer un personnage de classe et ainsi acquérir plus de talents et diversifier ses coups par la suite.



Enfin, il y a 85 donjons et 14 pays à découvrir dans ce RPG / action temps réel très proche de FF Tactics.



Les + : Très bonne durée de vie

Joliment réalisé Télécharger le jeu gratuit Mystery of Fortune 2





Thunderguts Revenge (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.2, 19 Mo, iOS 13.4, Tangent Worlds) passe de 1,09 € à gratuit. Vous avez terminé votre entraînement et vaincu Mac Thundergut... Mais ce dernier est revenu avec une armée et a enlevé votre mentor !



Combattez le Clan des Oiseaux des montagnes, le Peuple de la forêt et l'armée de Mac du Nord gelé : choisissez votre ninja et équipez-vous de vos flèches, il est temps de mettre fin !



Les + : C'est fun

Vérifiez vos talents d'archer ! Télécharger le jeu gratuit Thunderguts Revenge





Arcade Watch Games (Jeu, , iPhone / iPad, v1.2, 65 Mo, iOS 11.4, Abel Alho) passe de 1,09 € à gratuit. Arcade Watch Games est une collection de 11 jeux différents qui peuvent être joués sur Apple Watch et iPhone. Vous trouverez tout, du tennis de table au clone Flappy Bird.



Tous les jeux peuvent être joués en tapant sur l'écran et en tournant la couronne numérique.



Les + : Pour passer le temps Télécharger le jeu gratuit Arcade Watch Games





Promotions iOS :

Railways! (Jeu, Simulation / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.5, 145 Mo, iOS 10.0, WebAvenue Unipessoal Lda) passe de 4,49 € à 1,09 €. Avez-vous un penchant pour les jeux ?

Est-ce que vous recherchez une expérience immersive ultime dans les jeux pour mobiles ?



Si votre réponse est positive aux deux premières questions, le jeu Railways répondra surement à vos attentes. Conçu par les mêmes créateurs que Traffix, Railways est un jeu de simulation où vous avez des trains, des passagers et des voies ferrées. Votre objectif est de déplacer stratégiquement les trains entre les voies, d’embarquer les passagers et d'éviter les collisions. Votre mission est terminée lorsque vous aurez récupéré tous les passagers. Télécharger Railways! à 1,09 €





Sallys Law (Jeu, , iPhone / iPad, v1.1.30, 396 Mo, iOS 9.0, Nanali) passe de 2,29 € à 1,09 €. Que diriez-vous de découvrir l'excellent Sally's Law ? Sally est en chemin vers la maison de son enfance, afin de voir son père gravement malade.



Mais durant son voyage, le passé du père et de son fils se révèle, nous apprenant l'histoire de ces derniers... Un jeu de plateforme dans lequel il vous suffit de rouler ou de sauter !



Les + : C'est beau

Prenant ! Télécharger Sallys Law à 1,09 €