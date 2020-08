iPhone 12 : Caviar proposera une édition limitée SpaceX

Nous avons l'habitude de voir germer des customisations de produits high-tech haut de gamme peu après leurs sorties respectives, notamment du côté des accessoiristes de luxe.



C'est notamment le cas de Caviar, grand spécialiste dans le milieu, qui a récemment annoncé la future commercialisation d'un iPhone 12 Pro en version or 18 carats et en diamants au prix de 23 380 dollars.



Ces derniers reviennent aujourd'hui avec un nouveau partenariat pour proposer une édition limitée du téléphone d'Apple construite à partir de la fusée SpaceX.

Un iPhone 12 en partenariat avec SpaceX et Caviar

Caviar, une société personnalisant de produits technologiques de luxe, vient d'annoncer une nouvelle série limitée : un iPhone 12 en titane construit à partir d'une fusée SpaceX.



Rapporté par Space Explored, l'iPhone se nommera Musk be on Mars et aura "un vrai morceau intégré de la mission SpaceX qui était dans l'espace" et sera fait de titane.



Dans le dos, le téléphone aura le droit à une image du vaisseau spatial Crew Dragon, la phrase "Musk be on Mars" et l'imitation de la signature d'Elon Musk en titane.



Le fameux morceau de "la mission SpaceX qui était dans l'espace" sera, quant à lui, dans le petit cercle sous le vaisseau spatial. L'iPhone Musk be on Mars est actuellement disponible en précommande à un prix de départ de 4990 $. Il devrait utiliser un iPhone 12 Pro avec 128 Go de stockage et sera proposé en 19 exemplaires.



