Parallels Desktop 16 : l'outil de virtualisation compatible macOS Big Sur

Hier à 22:20 (Màj il y a 2 heures)

Corentin Ruffin

Une nouvelle annonce a eu lieu du côté des développeurs de Parallels Client et plus particulièrement de son célèbre outil Parallels Desktop.



En effet, la seizième version fait son arrivée pour les clients, apportant ainsi quelques nouveautés non négligeables.



Les développeurs prennent de l'avance, en proposant une compatibilité avec macOS Big Sur, prévu pour l'automne prochain, mais ce n'est pas tout.

Parallels Desktop passe en version 16

Si vous possédez un Mac, mais que pour des raisons personnelles ou professionnelles, vous devez utiliser le système d'exploitation Windows, il se peut que vous connaissiez déjà Parallels Desktop.



L'outil de virtualisation permet d'émuler le système de Microsoft et est l'une des valeurs sûres du marché. En passant en version 16, les développeurs de Parallels Client permettent une compatibilité avec macOS Big Sur.



Ce n'est pas tout, puisque DirectX 11 et OpenGL 3 gagnent jusqu'à 20% de rapidité via cette nouvelle version, ce qui n'est pas du luxe.



Il est également possible de bénéficier du nouveau mode voyage de Windows, permettant une autonomie prolongée de la batterie. Enfin, les machines virtuelles peuvent désormais restituer automatiquement l’espace disque inutilisé lors de leur arrêt.



Parallels Desktop 16 est disponible au prix de 99,99€ ou 79,99€/an, avec passage à la nouvelle version pour les anciens clients pour 49,99€.