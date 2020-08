L'écran 120 Hz du Galaxy Note20 Ultra économise 22% de batterie

Samsung Display met le paquet sur son dernier flagship, le Galaxy Note 20 Ultra. La version très haut de gamme est doté d'un écran 120 Hz et la firme explique que le taux de rafraîchissement de la dalle peut varier automatiquement en fonction des applications et des contenus affichés. Ainsi, il peut tomber à 10 Hz.

Samsung a été malin sur son écran 120 Hz

Le taux de rafraichissement est devenu un argument de vente sur les téléphones, offrant un confort inégalable pour les joueurs mais aussi ceux qui consomment de la vidéo. La valeur en « hertz » correspond au nombre de fois qu’une image est rafraichie chaque seconde à l'écran. Actuellement, la plupart des smartphones sont capables d'afficher 60 images par seconde, mais certains montent désormais à 90 voire 120 Hz comme le dernier Note 20 Ultra. L'iPhone 12 Pro pourrait s'y mettre, tout comme le Pixel 5.



Si dernièrement, le ROG Phone 3 est même passé à 144 Hz, en revanche la batterie en prend un coup. La consommation énergétique de ce composant majeur peut doubler voire tripler, si les ingénieurs n'optimisent pas son utilisation.

La technique la plus simple et déjà adoptée par Apple pour son Apple Watch 5 à écran toujours allumée, consiste à réduire le taux quand cela est possible. Si la montre descend à 1 image par seconde, le smartphone de Samsung peut aller jusqu'à 10 images.



Pour contrer les idées reçues, Samsung Display explique que sa phablette fait mieux que le Galaxy S20 Ultra, car elle est capable de faire varier son taux de rafraichissement automatiquement selon le contenu affiché. Le tout avec une amplitude très large.



Par exemple, si vous visionnez un film en HD, le Note 20 Ultra passera en 60 Hz. Si vous jouez à un jeu dernier cri, il passera à 120 Hz. Par contre, si vous écrivez un SMS ou un email, l’écran peut descendre à 30 Hz, et même 10 Hz en cas d'affichage d'un diaporama de photos.



Ainsi, la consommation de l'écran baisse drastiquement et permet d'économiser 22 % d’énergie au quotidien (par rapport au S20). Pratique d'autant que le processeur est de fait, également moins sollicité car il calcule bien moins de pixels par seconde. De quoi bénéficier d'une très bonne autonomie et de même prolonger la durée de vie son smartphone...



