TestFlight a désormais son "Store" non-officiel

Il y a 38 min

Corentin Ruffin

Doit-on encore présenter l'application TestFlight (v2.6.0, 34 Mo, iOS 8.0) ? Allez, petit effort pour les retardataires : la plateforme a été créée par Apple en vue d'aider les développeurs.



En effet, lorsque ces derniers sont sur le point de lancer leurs applications ou leurs jeux au grand public, ils peuvent proposer une bêta fermée ou ouverte grâce à cet espace. De même pour les mises à jour qui, avant d'être relâchées pour tous, subissent des tests grâce à TestFlight.



La belle nouvelle, c'est que des petits malins ont lancé une sorte d'App Store recensant les applications et les jeux disponibles dessus.

TestFlight a son App Store du nom de Airport

Portant le nom de Airport, on parle d'une application qui propose une sorte d'App Store, mais à destination des applications et des jeux présents sur TestFlight.



Le moins que l'on puisse dire, c'est que les développeurs sont nombreux à laisser leurs créations sur la plateforme, étant donné qu'Apple ne fixe pas de limites dans le temps.



Mieux encore, certaines applications n'étant pas acceptées sur l'App Store sont disponibles dessus et continuent à être mises à jour par les développeurs.



Pour s'y retrouver, Airport demande aux fameux développeurs de soumettre leurs applications sur Airport pour avoir des informations et ensuite les classer.



Un projet prometteur, qui pourrait être la prochaine cible d'Apple... Néanmoins, si vous souhaitez tester Airport, il vous faudra posséder TestFlight (car oui, l'application est disponible dessus) puis vous rendre à cette adresse.



