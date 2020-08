TikTok suivait ses utilisateurs Android grâce à une faille

Il y a 2 heures (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

Décidément, l'application TikTok est en pleine tourmente... Entre les menaces du gouvernement américain pour une éventuelle suppression de l'application dans le pays et les négociations tendues pour un éventuel rachat avec Microsoft, les responsables ne doivent plus où savoir donner de la tête.



Mais, nouveau rebond dans le dossier : le Wall Street Journal révèle le passé suspicieux de l'application dans un nouvel article.



En effet, les responsables de l'app se seraient servis d'une faille Android pour suivre les utilisateurs.

TikTok : des méthodes pour espionner ses utilisateurs ?

Selon le média réputé, TikTok se servait donc d'une faille sous Android pour collecter les adresses MAC de ses utilisateurs, chose totalement interdite par Google.



On parle d'une adresse unique, qui ne change pas, et qui permet donc d'avoir un beau suivi des usagers. Les responsables de l'application ont été interrogés par le Wall Street Journal concernant cette découverte, et ont botté en touche en affirmant que ce n'était plus quelque chose qu'ils faisaient.



Ce qui est vrai, depuis une mise à jour survenue le 18 novembre 2019, mais qui ne va pas faire les affaires du réseau social en ses temps difficiles.



