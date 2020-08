IGB Electronica poursuit de nouveau Apple pour la marque iPhone

Tel que rapporté par Valor Econômico, IBG fait valoir que la décision d'invalider la marque «Gradiente iphone» au Brésil est une «violation de la libre entreprise, de la libre concurrence et de la protection des marques». Apple, en revanche, affirme que d'autres sociétés ont copié sa marque avec la première lettre minuscule «i» après l'annonce du premier iMac en 1998. Alors que la Cour suprême brésilienne permettra à IBG de poursuivre la procédure, il faudra patienter pour voir si sa décision finale sera en faveur d’Apple ou d’IBG Eletrônica. Il convient également de mentionner que cela peut prendre des années avant que le tribunal ne décide d'entendre l'affaire, donc les choses vont probablement rester les mêmes pour les deux entreprises pour le moment. Source

Le différend de longue date entre Apple et IGB Electronica au sujet de la marque « iPhone » au Brésil est en train de repartir devant les tribunaux après plusieurs années de batailles judiciaires.

