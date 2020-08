iOS 13.6.1 est disponible, ainsi qu’une révision de macOS 10.15.6

Apple propose donc une mise à jour iOS 13.6.1 sur iPhone et iPadOS 13.6.1 sur iPad. Avec un numéro de build 17G80, elle corrige surtout deux bugs importants.

Surprise cette nuit avec deux mises à jour pour le grand public du côté des appareils Apple. Tout d’abord iOS 13.6.1 qui apporte quelques correctifs dont un sur l’api Exposure Notifications et un autre sur les écrans verts, mais aussi une nouvelle révision de macOS 10.15.6 qui rectifie aussi quelques points précis dont un pour les iMac 2020.

