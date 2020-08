Robotics de Zeptolab est de sortie sur mobile

Il y a 4 heures

Alban Martin

Réagir

Comme prévu, le nouveau titre de Zeptolab est disponible sur nos mobiles. Robotics! vient effet de faire son apparition sur l'App Store et le Play Store et reprend les Après le principe de CATS, mais avec un univers différent.



Regardez le trailer vidéo :

Robotics!

Si vous aviez aimé CATS, vous allez forcément être intéressé par Robotics qui reprend le concept de combat entre robots ainsi que la construction de ces derniers. Sauf qu'ici, le nouvel univers spatial apporte de nouvelles possibilités au niveau du gameplay.

Former des robots aux arts martiaux, ça te dit ? Attention, ces robots sont mignons mais ce sont des durs à cuire !



Loin des jeux de combats traditionnels, Robotics propose plutôt une partie gestion qui requiert de construire et d'entrainer son robot afin de lui apprendre des techniques et des séquences de mouvements qu'il reproduira au combat.



Bien évidemment, la partie évolution est primordiale et nécessite de s'investir afin de gagner des coffres, des objets et des armes pour nos robots. Le but final étant de dominer tous les robots pour obtenir le titre de Maître ceinture noire.



Pour attirer plus de joueurs et rendre les matchs plus intéressants, les développeurs anglais ont pensé à réduire l’arène au fur et à mesure du combat. Cela permet d'avoir plus d'action et des parties plus rapides. Par contre, l'ajout d'armes à feu semble déstabiliser le gameplay, car après quelques tests, nous avons été surpris de l'écart de puissance entre les différents robots selon leur équipement.



Comptez 100 Mo pour installer le jeu, iOS 9 minimum et attention aux achats in-app qui montent à 109€ pour avoir un maximum de gems. De plus, le titre de Zeptolab n'est pas traduit en français.

Télécharger le jeu gratuit Robotics!