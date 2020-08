Un concept d'iPhone 12 avec un écran sur la caméra arrière

Il y a 4 heures

Alban Martin

Alors que les iPhone 12 seront présentés en retard d'après un aveu d'Apple, les concepteurs ne baissent pas le pied et proposent toujours des rendus plus ou moins plausibles. Cette fois, c'est fvrkna qui s'y colle dans une vidéo pour le moins osée.



En effet, le designer imagine un second écran sur le module photo arrière, une sorte de mini-Apple Watch.

Une Apple Watch au dos de l’iPhone ?

Comme dit plus haut, le second écran s'apparente à celui de la montre d'Apple avec l'affichage de l'heure, mais aussi de complications, ainsi que des notifications. On y retrouve en fait un watchOS embarqué qui permet de gérer rapidement la plupart des actions quotidiennes sans déverrouiller la face avant. Un gain de temps mais surtout d'autonomie puisque la batterie s'en trouve moins sollicitée.



Selon le mode choisi, l'affichage peut rendre jusqu'à 4 widgets en même temps avec par exemple un lecteur multimédia, la météo, l'heure et les messages WhatsApp. C'est sympa, mais on imagine que les boutons sont bien trop petits pour être utilisables.



Et si vous lancez une app photo sur l'écran principal, l'écran arrière laisse place à une vitre transparente qui permet aux objectifs de reprendre la main.



Une idée intéressante mais qu'Apple ne pourrait jamais sortir en l'état. De plus, vous imaginez le prix de la réparation en cas de casse de la vitre arrière ?



Voici la vidéo de l'iPhone 12 en question :



