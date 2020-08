ECG : Tim Cook répond à un utilisateur d'Apple Watch qui le remerciait

Vous l'avez vu à de nombreuses reprises dans les médias, l'Apple Watch sauve des vies grâce à son suivi du rythme cardiaque et à son application d'électrocardiogramme. Apple a développé une fonctionnalité fantastique qui aide et sauve des centaines de personnes tous les ans à travers le monde. Tim Cook reçoit fréquemment des mails de remerciements à propos des détections de fibrillation auriculaire, cette fois-ci il a décidé d'y répondre !

L'histoire de Raymond

Chaque trimestre on vous relaie une ou deux belles histoires à propos de l'Apple Watch qui a sauvé une vie. En effet, à votre poignet la montre connectée d'Apple surveille les battements de votre coeur toute la journée et vous avertit en cas d'irrégularités. On pourrait facilement la comparer à un ange gardien !

Raymond est un utilisateur de l'Apple Watch, il a été victime de fatigue et de douleur dans la poitrine, comme il a l'habitude avec les produits Apple, il a décidé de faire un ECG pour vérifier ce que sa montre connectée lui disait. Après trente secondes d'attente, sans aucune hésitation son Apple Watch va lui dire qu'il a une fibrillation auriculaire. Raymond qui n'en croit pas ses yeux et va faire une deuxième, troisième et quatrième tentative d'ECG. L'Apple Watch est catégorique, elle lui donne encore et encore le même résultat !

Prenant la situation au sérieux, le propriétaire de l'Apple Watch va se rendre à l'hôpital avec les précieuses analyses de la montre connectée. Après une série d'examens, les urgences confirment ce qu'avait annoncé l'ECG de l'Apple Watch. Précisons quand même qu'un mois plus tôt Raymond s'était rendu dans le même hôpital et celui-ci n'avait rien trouvé d'anormal !

L'utilisateur a été surpris qu'une montre puisse trouver un problème cardiaque, il savait que cela pouvait arriver, mais il ne pensait jamais que ça lui arriverait à lui ! Il a pris la décision d'envoyer un mail à Tim Cook sur sa boite mail professionnel tcook@apple.com en expliquant :

Tim,

Merci d'avoir apporté l'Apple Watch sur le marché. Tard ce soir, je me suis sentie bizarre et j'ai utilisé la fonction ECG. Il a montré quatre fois une fibrillation auriculaire. Je suis allé à l'hôpital où ils l'ont vérifié, même s'il a été manqué lors de mon passage le mois dernier. Je vais m'assurer que tous ceux qui me sont chers ont une montre Apple.



Je vous en remercie,

Un message qui a touché le CEO d'Apple, puisque celui-ci lui a répondu en moins de 24 heures en lui expliquant :

Je suis heureux que vous ayez consulté un médecin. Merci d'avoir partagé votre histoire avec nous - cela nous inspire à continuer à aller de l'avant

Une belle histoire qui s'ajoute à la longue liste des sauvetages de l'Apple Watch. Que ça soit un problème cardiaque ou une chute potentiellement mortelle, l'Apple Watch a poussé plus d'un de ses utilisateurs à consulter un médecin ou s'est chargé d'appeler les urgences en communiquant la localisation grâce à la fonctionnalité de détection des chutes.

Apple compte bien continuer à développer les fonctionnalités liées à la santé sur l'Apple Watch. Tim Cook se dit fier du travail accompli à chaque fois qu'il reçoit ce genre de mail. C'est à la fois encourageant et motivant à faire de l'Apple Watch la première montre connectée à détecter les problèmes de santés.



