Apple renomme sa radio Beats 1 en Apple Music 1

Apple a annoncé aujourd'hui une refonte de sa stratégie de radio en direct pour Apple Music. Le service de streaming Beats 1 est renommé «Apple Music 1» et Apple lance deux nouvelles stations : Apple Music Hits et Apple Music Country.



Apple Music Hits présentera les meilleures chansons des années 80, 90 et 2000, tandis qu'Apple Music Country présentera la nature évolutive du genre de musique country, un genre très apprécié outre-atlantique.



Avec des studios ultramodernes à Los Angeles, New York, Nashville et Londres, Apple Music 1 est le centre de conversation sur la culture pop et de programmation dirigée par des artistes, et la destination mondiale pour les artistes du monde entier de la musique, des actualités et parlez directement à leurs fans. Apple Music 1 est dirigé par les présentateurs de base Zane Lowe, Ebro Darden, Brooke Reese, Dotty, Hanuman Welch, Matt Wilkinson, Nadeska, Rebecca Judd et Travis Mills, et propose une programmation de spectacles des plus grands noms de la musique, y compris Action Bronson. , Billie Eilish, Elton John, Joe Kay, Lil Wayne, Frank Ocean, Vince Staples et The Weeknd, ainsi que de nouveaux spectacles d'Aitch, Kerwin Frost, HAIM, Lady Gaga, Nile Rodgers, Travis Scott, Young MA, et bien d'autres plus.

Apple Music 1 propose également plusieurs émissions consacrées à célébrer le dynamisme de la musique latine à travers le monde, y compris une nouvelle émission de J Balvin et les favoris des auditeurs «¡Dale Play! avec Sandra Peña »et« La Fórmula Radio avec El Guru ». La station abrite également «Africa Now Radio with Cuppy», présentant les meilleurs artistes et musiques africains locaux.