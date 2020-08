Ninebot GoKart Pro Lamborghini Edition : Xiaomi lance une version exclusive

Décidément, le chinois Xiaomi n'en finit plus avec ses nouveaux produits... Fin juillet, le constructeur a dévoilé son nouveau scooter électrique du nom du Ninebot C30...



Avec un prix sous la barre des 450 euros, le modèle a de quoi attirer de nombreux clients dans le monde. Seulement, la firme remet le couvert en dévoilant le Ninebot GoKart Pro Lamborghini Edition, karting créé en partenariat avec... Lamborghini !

Xiaomi lance le kart Ninebot GoKart Pro Lamborghini Edition

Le constructeur Xiaomi continue de s'étendre sur différents marchés : après les téléphones, les télévisions, la maison connectée, voilà que le chinois se penche sur les kartings.



Ces derniers ont d'ores et déjà commercialisé le. Ninebot GoKart, mais ils reviennent avec une nouvelle version en partenariat avec Lamborghini !



Cet accord intervient à l'occasion du 10eme anniversaire de la firme : totalement électrique, il propose de meilleures performances que son ainé.



Si vous souhaitez vous mettre au karting et vous afficher avec les couleurs de Lamborghini, voilà qui semble être un bon compromis ! Attention tout de même, le véhicule ne dépasse pas les 40km/h, mais offre un couple instantané, des pneus lisses et propose un son comparable au V10 du constructeur.



Le kart embarque une batterie de 432 W, pour une distance de 25 km. Le modèle semble n'être disponible qu'en Chine pour le moment, où il faut débourser aux alentours de 1 200€.



