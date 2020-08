A14X : la puce aussi puissante qu'un Core i9-9880H ?

La puce A14X d'Apple devrait faire son arrivée en 2021, au sein de la prochaine génération de tablette d'iPad Pro, marquant une puissance inégalée.



On en sait encore trop peu sur cette dernière, si ce n'est qu'elle devrait être gravée en 5nm grâce au partenaire historique TSMC.



Seulement, depuis peu, un graphique GeekBench 5 a vu le jour avec une supposée comparaison entre la puce et ses grandes soeurs. Et cette dernière offrirait une performance impressionnante, puisqu'elle égalerait la puissance d'un Core i9-9880H.

Les prochaines lignes sont à prendre avec des pincettes, mais si les faits sont réels, c'est très prometteur. Un certain Luke Miani, qui s'est servi des informations autour de la puce A14, mais également de fuites et a appliqué un gain de performances en prenant la moyenne des puces X précédentes, a publié un graphique avec la puissance possible de la A14X.



En se servant de Geekbench 5, il a ainsi obtenu un score de 7480 points, soit quasiment la même chose que le Core i9-9880H.

A14X performance extrapolated from leaked/suspected A14 info + average performance gains from previous X chips. Puts it around 7480 in Geekbench 5, nearly on par with an i9 9880H. This thing could be insane 🤯



Working on a full video to discuss A14 & A14X coming this week pic.twitter.com/KMC0HXAKTE