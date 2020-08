iPhone 12 : À partir de 2021, une partie de la production sera déplacé en Inde

Produire des iPhone en Inde ? Ce n'est pas nouveau ! Cependant, ça a toujours été les iPhone d'anciennes générations qui ont été choisies. De nombreux experts estiment que la firme de Cupertino a voulu d'abord tester la production en Inde pour voir si celle-ci est au même niveau que la Chine. Plusieurs points sont déterminants comme le nombre d'iPhone de pertes suite à un défaut d'assemblage, le nombre de commandes honoré... Comme tout a été concluant, Apple devrait passer au niveau supérieur avec son grand partenaire Wistron , l'Apple Park serait intéressé pour lui confier une partie de ses iPhone haut de gamme (autrement dit les iPhone 12) pour une production Made in India.

Apple continue son projet de partir progressivement de la Chine pour une production vers l'Inde ou encore Taiwan. Si la firme de Cupertino fait ce choix, c'est pour éviter de subir les conséquences de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, surtout que ça risque d'empirer si Donald Trump est réélu en fin d'année. D'après Business Standard , les iPhone 12 pourraient être produits en Inde dès l'année prochaine.

