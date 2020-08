Apple : En route vers les 3 billions de dollars de capitalisation boursière ?

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Julien Russo

Apple a récemment atteint les 2 billions de dollars de capitalisation boursière, une première et un record mondial ! Si personne ne s'attendait au 1 billion ni à 2 billions, la firme de Cupertino pourrait aller encore plus loin en marquant une nouvelle fois l'histoire.

Vers les 3 billions ?

Atteindre les 2 billions de capitalisations boursières en pleine période de Covid-19 ? C'est juste incroyable. Pour certains analystes la situation était prévisible et imminente !

C’est le cas par exemple de Gene Munster du cabinet Loup Ventures qui savait que la firme allait battre ce nouveau record avant l'année prochaine. Selon l'analyste, Apple pourrait aller encore plus loin en décrochant un nouveau record... Atteindre les 3 billions.

Il y a trois ans, il était difficile pour beaucoup d’imaginer qu’Apple atteindrait une capitalisation boursière de 1 billion de dollars. Il y a deux ans, il était tout aussi difficile pour certains d’imaginer 2 000 milliards de dollars. Bien que nous comprenions que, pour certains investisseurs, 3 000 milliards de dollars plus difficiles à imaginer, nous pensons qu'il y a un chemin clair vers cette prochaine étape.

De nombreux détails montrent que l'avenir d'Apple va provoquer une explosion des revenus. À commencer par l'intégration de nouveaux marchés comme la réalité augmentée avec un casque et des lunettes qui rencontreront probablement beaucoup de succès !

La firme californienne va aussi se lancer d'ici les prochaines années sur le marché de l'automobile, les ingénieurs travaillent en ce moment sur le "Projet Titan", autrement dit l'Apple Car. L'entreprise dépose régulièrement de nouveaux brevets qui révèlent les diverses fonctionnalités de la future voiture électrique.

L'analyste a également remarqué que ce qui fait la force d'Apple c'est de ne pas être la première entreprise à proposer un nouveau produit. Si cet argument parait surprenant, il est en réalité assez stratégique, puisque Apple attend de voir le travail de ses concurrents ce qui lui permet de proposer quelque chose de plus affiné et plus perfectionné.

L'analyste prédit également une forte demande des iPhone 12, selon lui l'intégration du modem 5G va provoquer des renouvellements massifs d'anciens propriétaires d'iPhone qui ont envie eux aussi de profiter des performances hallucinantes de la 5G.

Si Gene Munster est un analyste qui voit souvent juste, c'est aussi quelqu'un qui arrive à prédire l'avenir avec succès. Munster a déclaré que la technologie de la santé deviendrait beaucoup plus "numérique, personnelle et préventive".

Pour conclure, l'analyste a dévoilé sa vision d'Apple :

Construire et maintenir une culture d'innovation et d'excellence est depuis longtemps un domaine dans lequel Apple se tient tête et épaules au-dessus des autres géants de la technologie. Plus récemment, cette culture a été soutenue par Tim Cook. Les racines, bien sûr, ont été plantées par Steve Jobs. À son niveau le plus élémentaire, le jalon de 2 000 milliards de dollars est une reconnaissance de ce qu'il a commencé.

