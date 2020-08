Analyse : La gamme « iPhone 12 » sera la plus importante depuis l'iPhone 6

Il y a 1 heure

Julien Russo

On approche de plus en plus de la date d'annonce et de lancement des nouveaux iPhone. Plusieurs analystes spécialisés dans le monde des smartphones essaient de donner leur point de vue et sont tous d'accord pour dire que le lancement des quatre modèles d'iPhone 12 va générer une explosion de la demande !

L'iPhone 12, le plus gros succès d'Apple ?

En ce moment tout sourit à Apple, l'entreprise a eu un second trimestre avec tous les indicateurs au vert, des ventes d'iPad et de Mac qui ont augmenté suite aux besoins liés au télétravail. Apple a eu le droit aussi à un nouveau record avec sa valorisation boursière qui a atteint les 2 billions de dollars, une première dans l'histoire !

La chance devrait continuer si on en croit les récents retours de l'analyste Daniel Ives de la banque d'investissement Wedbush. En effet, selon lui environ 350 millions d'utilisateurs d'iPhone dans le monde sont susceptibles de renouveler leur iPhone pour un iPhone 12 dès que celui-ci sera commercialisé, ce qui a de quoi faire rêver Apple...

Selon l'analyste, la pandémie a effectivement un effet négatif sur les dépenses dans les consommations liées aux nouvelles technologies, mais avec l'iPhone 12 les comportements des consommateurs seront différents et Apple devrait "signer un nouveau chapitre définissant la croissance de l'entreprise".

Le rapport indique également que de récentes vérifications de la chaine d'approvisionnement en Asie présentent des augmentations de commandes, ce qui montre qu'Apple fait le maximum pour réunir un stock suffisant pour tous les modèles d'iPhone 12.

Pour Daniel Ives, le lancement des nouveaux iPhone sera en octobre, l'analyste n'a plus aucun doute à ce sujet. Il serait inimaginable qu'Apple lance ses nouveaux iPhone le mois prochain, à cause du Covid-19 un retard trop important s'est accumulé, Apple et les partenaires l'ont rattrapé, mais pas d'une façon aussi rapide qu'espérée !



Les récentes rumeurs autour des iPhone 12 annoncent une batterie plus petite, mais aussi des avantages comme un stockage minimum de 128 Go, un écran OLED pour l'ensemble des modèles d'iPhone 12, de nouvelles couleurs bleu ciel, mauve et beige.

L'indiscrétion la plus crédible pour l'instant concerne l'organisation du lancement. Après une officialisation d'Apple du retard des iPhone 12, une rumeur était tombée le lendemain en annonçant que le lancement se ferait en deux étapes, les deux modèles d'iPhone 6,1 pouces arriveraient les premiers, suivi des modèles 6,7 pouces et 5,4 pouces.



