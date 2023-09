Depuis les iPhone 12, les débits 5G sur iPhone ont été en constante évolution

Depuis que la 5G est disponible sur l'iPhone, Apple mise toute sa confiance sur Qualcomm, principal fournisseur des modems 5G jusqu'au déploiement de la solution maison d'Apple. Si la firme de Cupertino a sélectionné Qualcomm, ce n'est pas par hasard, car il s'agit de l'entreprise qui propose les meilleurs modems 5G dans le monde et ça se constate dans cette étude.

Les débits 5G ont fortement progressé des iPhone 12 aux iPhone 14

Depuis le lancement de la gamme iPhone 14 à l'automne 2022, de nombreux utilisateurs ont remarqué une amélioration significative des performances 5G. Cette tendance se confirme surtout avec l'iPhone 14 Pro et Pro Max, connus pour leurs spécifications haut de gamme. Récemment, Opensignal, un acteur majeur dans l'analyse des performances de réseau, a confirmé ces observations grâce à un rapport détaillé.



Dans son étude, Opensignal met en lumière les performances en matière de débit des iPhone 14 comparées à celles des générations précédentes. Il apparaît que l'iPhone 14 surpasse nettement l'iPhone 12 en termes de performances 5G que ce soit à Taïwan, en France, aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Lorsque l'on compare avec des générations encore plus anciennes, comme les performances 4G de l'iPhone 11 ou les performances cellulaires moyennes de l'iPhone 8, l'évolution est encore plus frappante.

Depuis l'introduction de la 5G avec l'iPhone 12 en 2020, la progression des vitesses est devenue particulièrement évidente. En France, par exemple, les appareils iPhone 14 se montrent en moyenne 48% plus rapides que l'iPhone 12. Et bien que la différence de vitesse varie selon les régions, une hausse significative a été observée dans la majorité des six pays étudiés par Opensignal.

Un autre élément souligné par le rapport est la capacité des appareils récents, comme l'iPhone 14, à s'adapter aux dernières normes de la 5G. L'une de ces normes, la technologie Ultra Capacity 5G SA de T-Mobile, permet notamment d'atteindre des vitesses époustouflantes, dépassant souvent les 3 Gbit/s grâce à la fusion de plusieurs canaux de 5G.

Face à une telle évolution, on ne peut s'empêcher de spéculer sur ce que réservera l'iPhone 15. L'attente est grande et nombreux sont ceux qui espèrent des performances cellulaires encore plus poussées. Il faudra aussi que les opérateurs mobiles puissent suivre la tendance en proposant des débits 5G plus rapide.

Et les performances 4G ?

L'étude s'est aussi intéressée aux débits 4G, elles ont également avancées grâce à l'intégration de modems plus récents et performants pour offrir de meilleurs débits. Comme vous pouvez le voir ci-dessous avec le tableau comparatif iPhone 11 à iPhone 14, on remarque là aussi des différences tout aussi impressionnantes.



Par exemple, en France, les performances 4G ont évolué de 83% de 2019 avec l'iPhone 11 à 2022 avec l'iPhone 14. Dans certains pays, la différence est moins spectaculaire, comme les États-Unis avec seulement +37% ou encore l'Allemagne avec +34%. Bien sûr, il faut aussi que les infrastructures des opérateurs télécoms ne soient pas surchargées en permanence et que les débits soient au rendez-vous, c'est pour cela que l’on constate autant d’écart entre chaque pays.

Source