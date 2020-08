Une batterie plus petite dans l'iPhone 12

Selon une nouvelle note de l'analyste Ming-Chi Kuo, Apple cherche à réduire les prix des composants chez ses fournisseurs pour la prochaine gamme d'iPhone 12 afin de compenser le coût supplémentaire de la nouvelle technologie 5G. L'idée est bien évidemment de contenir le prix final pour les clients.



La batterie sacrifiée sur l'iPhone 12 ?

Kuo affirme que l'adoption de la technologie 5G de type Sub-6GHz coûte à Apple de 75 à 85 dollars par unité, tandis que la technologie 5G à ondes millimétriques (pour les iPhone 12 Pro) entraînera un coût supplémentaire de 125 à 135 dollars. La firme cherche donc à réduire les frais partout où elle le peut.



Alors qu'Apple a généralement exercé une «pression de négociation plus élevée» sur ses fournisseurs, la partie "batterie" est la partie la plus exposée d'après Kuo. Il pense que les fournisseurs vont y voir la grande réduction des coûts de la part d'Apple car la firme aurait demandé une conception plus simple et plus petite avec moins de couches. La batterie hybride dure et souple de l'iPhone 12 serait 40 à 50% moins chère que l'équivalent de la série iPhone 11.



Les clients peuvent donc s'attendre à une petite perte d'autonomie sur les prochains iPhone, à moins que la puce A14 gravée en 5nm soit si efficace qu'elle compense le rétrécissement de la batterie. Ce qui est fort possible.

Et pour la prochaine mouture du smartphone Apple, Kuo affirme que le constructeur repoussera encore un peu plus les limites avec la gamme «iPhone 12s» en 2021, en adoptant une conception purement souple qui réduira encore le coût de 30 à 40% de plus par rapport au prix de la carte ‌iPhone 12‌.



Dans le même temps, Apple a également fait baisser les prix de ses fournisseurs de circuits imprimés pour les AirPods 2, avec des diminutions de 25 à 35% depuis le premier semestre. Tout cela en vue des AirPods 3 qui vont intégrer une partie de la conception des AirPods Pro mais à moindre frais.



