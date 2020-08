L'intérieur du tapis AirPower se dévoile

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

2

Le tapis de recharge AirPower, abandonné l'an dernier par Apple près d'un an et demi après sa présentation, est sur le point de revenir.



En effet, la firme de Cupertino a déposé plusieurs brevets en ce sens et de nombreuses fuites et rumeurs se sont accumulées ces derniers temps. Nous en parlions d'ailleurs ce midi avec quelques indiscrétions que nous avons déniché notamment sur l'iPhone 12.



Un AirPower démonté entièrement

Voici maintenant une vidéo qui dévoilé le démontage d'un prétendu prototype d'AirPower révélant un design interne plutôt complexe.



Un certain Mr.white a publié la vidéo sur Twitter, permettant de découvrir un démontage détaillé des multiples couches du tapis de recharge AirPower.



Dans la vidéo, on peut apercevoir 14 bobines de charge sans fil au total, bien emballées et superposées sur la surface de l'appareil qui visent à charger les appareils Apple n'importe où sur le tapis.



Un autre aspect intéressant de cette fuite est le cadre métallique de type clavier segmentant la quantité dense d'électronique intégrée dans le chargeur sans fil. Nous avons également un aperçu du port Lightning à l'arrière du AirPower.

Officiellement, Apple avait déclaré avoir «conclu qu'AirPower n'atteindra pas nos normes de qualité élevées». Plusieurs rapports ont suggéré que le problème était lié à la surchauffe ainsi qu'au coût.



S'il s'agit bien d'un prototype AirPower, la complexité de l'accessoire illustre clairement pourquoi cela coûterait beaucoup plus cher à produire que le chargeur sans fil multi-appareils moyen.



Au début de cette année, l'analyste Apple Ming-Chi Kuo a prédit qu'Apple publierait un «tapis de chargement sans fil plus petit» au premier semestre 2020. Cela ne s'est pas produit jusqu'à présent, mais nous avons eu vent d'un "one more thing" le mois prochain lors du keynote de septembre 2020.



Si Apple n'y parvient pas, il faudra alors se tourner vers le Aira FreePower avec sa matrice à 18 bobines ou la Base Station Pro de Nomad qui devrait afficher les mêmes caractéristiques.



Source