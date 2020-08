WeChat : Donald Trump est attaqué en justice pour violation des droits constitutionnels

Il y a 2 heures

Julien Russo

4

À partir du 15 septembre prochain, l'application WeChat va être bannie aux États-Unis. Cette instruction vient de l'administration Trump en elle-même qui annonce avoir pris cette décision pour la sécurité du pays. Un groupe d'avocats utilisateurs réguliers de WeChat ont décidé d'attaquer le président des États-Unis pour avoir violé leurs droits constitutionnels.

WeChat interdit aux États-Unis, la polémique continue

Beaucoup de Chinois qui vivent aux États-Unis communiquent avec leurs proches en Chine à travers cette application. En effet, si WeChat ne recueille que 19 millions d'utilisateurs aux États-Unis, en Chine c'est l'application la plus utilisée, elle compte pas moins de plusieurs centaines de millions de téléchargements depuis sa création !

D'après un rapport du média Nikkei, plusieurs fidèles utilisateurs de WeChat se sont rassemblés pour intenter un procès au Président Donald Trump. Ils estiment que le décret signé début août porte atteinte à leurs droits constitutionnels.

Les plaignants indiquent que pour eux utiliser WeChat est une évidence pour communiquer, organiser des groupes sociaux, gérer des affaires ou s'engager dans les activités politiques. Par le fait d'interdire l'accès à WeChat, c'est une violation de leur droit fondamental à communiquer.

Ces plaignants (qui sont avocats) connaissent à la perfection les lois et savent très bien qu'en avançant ces arguments, ils ont toutes leurs chances devant un juge, même s'il s'agit du locataire de la Maison-Blanche !

Michael Bien qui est l'un des membres du groupe qui attaque Donald Trump en justice explique :

L’un des problèmes avec le décret du 6 août est que personne ne sait ce qu’il veut dire, ce qui crée un flou juridique chez les utilisateurs. Ce décret parle de sanctions pénales, mais personne ne sait ce qui est autorisé. L’imprécision de la loi est également une violation de la Constitution.

Ce procès aura-t-il une chance d'aboutir favorablement envers les avocats ? Difficile à dire, mais il y a effectivement un flou juridique dans le décret signé par le Président des États-Unis. Cela pourrait lui porter à préjudice !

Pour rappel, si TikTok et WeChat ont été concernés par une interdiction aux États-Unis c'est qu'ils sont accusés d'espionnage, de plus les deux entreprises représenteraient un problème pour la sécurité nationale.

La suppression de WeChat pourrait également être dangereuse pour Apple et faire perdre énormément de ventes d'iPhone au profit des smartphones Android où on peut toujours installer WeChat par la voie non officielle.

Télécharger l'app gratuite WeChat