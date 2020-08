AirPods 3 - une conception SiP identique aux AirPods Pro

Après le succès des AirPods 1 et 2, puis des AirPods Pro, les AirPods 3 commencent à faire de plus en plus parler d'eux. Les questions sont fréquentes sur le sujet, et nous en apprenons légèrement plus aujourd'hui.

AirPods 3, conception intérieure similaire aux AirPods Pro ?

Avec le succès retentissant des AirPods de première et deuxième génération ces dernières années, on se doutait bien que les AirPods 3 seraient la suite logique. Dans une récente publication chinoise de la part de Ming-Chi Kuo, un analyste qu'on ne présente plus, on apprend une possible nouveauté, sur la conception intérieure de ces fameux AirPods de troisième génération. Il s’agit même d’une confirmation puisque Kuo avait déjà évoqué les AirPods 3 auparavant.



Cette "nouveauté" est déjà présente à l'intérieur des AirPods Pro sortie en octobre 2019 . Il s'agit du SiP. Pour faire simple, le System in Package permet une réduction des couches du système implanté à l'intérieur. Cela, permet donc une réduction du coût de fabrication. Selon Ming-Chi Kuo, Apple semblent partis pour intégrer cette même conception (SiP) au sein des AirPods 3.



En conclusion, on se dirige bien vers des AirPods qui ressemblent aux versions 1 et 2 pour ce qui est de l'extérieur du produit. En revanche, pour ce qui est de l'intérieur, Apple semble se servir de la technologie implantée à l'intérieur des AirPods Pro. On devrait en savoir un peu plus dans les semaines, mois à venir. Avec la réduction du coût de fabrication, peut-être peut-on espérer un prix de vente à la baisse ? Je plaisante, pour ça n'y compter pas trop. Pour finir, je rappelle également que, toujours selon ses dires, cette troisième génération d’écouteurs sans fil devrait voir le jour au premier semestre 2021.





