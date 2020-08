Un Mac Mini avec un dock pour iPod ? Apple y a pensé

Les prototypes de produits Apple n’arrêtent plus de se dévoiler. Après l’iPod secret la semaine dernière, DongleBook Pro qui possède une sacré collection, revient avec un Mac unique. Il s’agit d’un Mac mini de première génération, de 2005, qui est capable d’accueillir un iPod sur son dos.

Un peu avant l’iPhone, l’iPod était très populaire et de nombreux accessoires audio affichaient un dock pour le connecter. Si la plupart était des enceintes, ce prototype laisse imaginer qu’Apple avait prévu d’autres interactions.

Une fois branché sur le dock, l’iPod aurait, par exemple, pu se synchroniser avec iTunes directement. Nul besoin d’un câble. Mais comme vous le savez, le dock 30-broches qui aurait également été capable d’accueillir les premiers iPhone quelques années plus tard, n’a jamais vu le jour.



En tout cas, le premier ordinateur bas de gamme de chez Apple était prêt, en témoignent les photos publiées par DongleBook Pro.

EVT Mac Mini, with iPod dock. Totally scraped project that never saw the light of day pic.twitter.com/fSm1m31fhX