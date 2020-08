Bons plans iOS : Dead Cells, Vislab, Sprite Pencil

Il y a 3 heures

Corentin Ruffin

Réagir

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 2 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Dead Cells, Vislab, Sprite Pencil. L'occasion d'économiser 27,5€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Life Lists (App, iPhone, v1.6.17, 45 Mo, iOS 11.0, DG Apps, Inc.) passe de 2,29 € à gratuit. Life Lists couvre toutes les facettes de votre vie. Vous pouvez créer des to-do et des listes de courses, planifier des rappels, prendre des notes et même suivre les habitudes en un seul endroit.



Les listes peuvent être personnalisées avec différentes icônes, couleurs et styles, et elles peuvent être réorganisées comme vous le souhaitez.



Les onglets en bas de l'écran vous permettent de rechercher des éléments spécifiques, de voir ce qui se trouve à l'intérieur de chaque liste et de vous concentrer sur les tâches importantes et à venir.



Les + : Complète et personnalisable Télécharger l'app gratuite Life Lists





Magnifier Flash (App, iPhone / iPad, v2.3, 2 Mo, iOS 11.0, Tekton Technologies (P) Ltd.) passe de 1,09 € à gratuit. Vous avez oublié de prendre vos lunettes de lecture ou vous avez besoin d'une loupe pour lire du texte de petite taille ? Il suffit de prendre cette appli pour transformer instantanément votre iPhone en une loupe avec flash.



Il fallait y penser et en plus, c'est très pratique !



Les + : Une véritable loupe Télécharger l'app gratuite Magnifier Flash





Vislab (App, iPhone / iPad, v1.0.4, 449 Mo, iOS 11.0, Jacob Maymudes) passe de 3,49 € à gratuit. Vislab est un outil de visualisation 3D professionnel pour la réalisation de films, les utilisateurs peuvent transférer leurs fichiers de géométrie et d'animation 3D vers l'application via iTunes File Transfer ou un lien direct via Internet, les utilisateurs peuvent ensuite créer et enregistrer des mouvements de caméra, changer les proportions et interagir avec leur scène 3D ou animation 3D utilisant leur appareil iOS et réalité augmentée.



Les + : Un mode AR Télécharger l'app gratuite Vislab





Sprite Pencil (App, iPhone / iPad, v3.1.3, 2 Mo, iOS 13.0, Jayden Irwin) passe de 3,49 € à gratuit. Sprite Pencil a tout ce dont vous avez besoin pour créer un chef-d'œuvre. Importez tout fichier pris en charge à partir de votre appareil ou du cloud, ou démarrez à partir de zéro. Sprite Pencil comprend quatre tailles de feutre et trois palettes de couleurs parmi lesquelles choisir.



En termes d’outils de dessin, Sprite Pencil comprend un crayon, une gomme, un sélecteur de couleur et un seau de remplissage.



Les + : Un bel outil pour faire parler votre créativité Télécharger l'app gratuite Sprite Pencil





Jeux gratuits iOS :

Dungeon Survival (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.41, 83 Mo, iOS 8.0, Frozenfrog) passe de 1,09 € à gratuit. Dungeon Survival est un jeu d'action et de combats dans lequel un prophète mène son équipe de donjon en donjon pour éliminer le mal.



Des niveaux générés aléatoirement qui font que chaque partie est différente !



Les + : Des centaines de monstres à terrasser

Des centaines d'équipements à collecter et de quêtes à accomplir Télécharger le jeu gratuit Dungeon Survival





Peppa Pig: Joyeuse Mme Chicken (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v1.1.7, 245 Mo, iOS 9.0, Entertainment One) passe de 3,49 € à gratuit. Les fans de la série de télé adoreront cette application, qui encourage les enfants à explorer le monde merveilleux de Peppa à travers de nombreux jeux amusants avec leurs personnages préférés!



5 jeux amusants mettant en scène Peppa, George, ainsi que leur famille et amis:



• Compte combien d’œufs tu peux pondre avec Joyeuse Mme Chicken

• Sème des graines pour guider les poussins à travers le labyrinthe

• Aide les poulets à regagner le poulailler

• Saute dans le plus de flaques de boue possible

• Réalise des puzzles amusants



Les + : Le jeu parfait pour les plus jeunes Télécharger le jeu gratuit Peppa Pig: Joyeuse Mme Chicken





Promotions iOS :

Zombie Night Terror (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.5.3, 294 Mo, iOS 9.0, Plug In Digital) passe de 5,49 € à 3,49 €. Commandez une horde de zombies :

Vous êtes le cerveau et ils obéissent au doigt à l'œil, sans broncher, ni jamais se plaindre... Bref, des acolytes de rêve, sauf pour passer une soirée entre potes à regarder un bon film ou à discuter d'un bon livre. Pour ça, les zombies, c'est pas le pied !



Vous aimeriez que d'autres partagent votre vision ? Une horde plus importante peut-être ? Ralliez des humains à votre cause et semez le chaos parmi les survivants...



Les + : Un vrai défouloir Télécharger Zombie Night Terror à 3,49 €





The House of Da Vinci 2 (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.9, 2,3 Go, iOS 12.0, Blue Brain Games) passe de 5,49 € à 3,49 €. La suite tant attendue de La Maison de Vinci est enfin arrivée. Rejoignez plus de 1.000.000 de joueurs du monde entier et plongez dans l'aventure des casse-têtes en 3D !



Devenez Giacomo, l'apprenti du génie de la Renaissance, Leonardo da Vinci. Explorez le monde plein de puzzles, de gadgets mécaniques et d'inventions qui dérangent l'esprit. Voyagez dans le temps et assistez à une série d'événements mystérieux qui ont conduit à la plus grande découverte de l'histoire de l'humanité.



Votre arme la plus puissante est votre esprit, votre esprit et vos compétences. Télécharger The House of Da Vinci 2 à 3,49 €