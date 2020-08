Drop test : le Galaxy Note 20 résiste plus que bien

Il y a 1 heure

Alexandre Godard

Le Galaxy Note 20 Ultra est l'un des tout premiers smartphones à utiliser le nouveau Gorilla Glass Victus de chez Corning. Ce nouveau prototype est conçu pour résister encore mieux qu'avant aux chutes, mais aussi aux rayures. Grâce à un nouveau "test de chute", Samsung vient de démontrer la puissance de cette nouvelle génération de verres d'écran.

Gorilla Glass Victus la référence dans le domaine

Il y a de cela un mois, nous vous parlions de l'officialisation de la 7ème génération de Gorilla Glass, la Gorilla Glass Victus. Ce verre d'écran, s'annonçait encore plus efficace que la version précédente, avec une hauteur de chute sans dégâts apparents, allant jusqu'à deux mètres (1m60 pour la Gorilla Glass 6), et des rayures beaucoup moins récurrentes.



Grâce au Galaxy Note 20 Ultra équipé de cette technologie, PhoneBuff a réalisé un test de chute (drop test), et en a profté pour le comparer à l'iPhone 11 Pro Max, équipé lui du Gorilla Glass 6.



Résultat, le Galaxy de Samsung équipé du Gorilla Glass 7 (Victus) sort vainqueur de ce test. Il en est ressortis très beau, sans fissures d'écran, avec toutes les fonctionnalités intactes. À noter tout de même, quelques petites fissures près du module de caméra arrière, mais cela ne concerne en rien notre test du verre de l'écran.



Pour ce qui est de l'iPhone 11 Pro Max, il en est ressortis avec un écran tactile fonctionnel, mais les caméras étaient cassées, avec de graves fissures, à l'avant comme à l'arrière.



PhoneBuff a donné au Note 20 Ultra un score presque parfait de 39/40, tandis que l'iPhone 11 Pro Max lui, termine avec un 30/40.

Espérons vraiment voir le Gorilla Glass Victus arriver avec la gamme iPhone 12 d'Apple dans les semaines à venir.