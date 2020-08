iOS 14 bêta 6 : La mise à jour est disponible pour les développeurs

Il y a 51 min (Màj il y a 48 min)

Julien Russo

1

Nouvelle mise à jour disponible depuis moins d'une heure pour les développeurs qui testent en ce moment la bêta d'iOS 14. Apple propose une nouvelle version à seulement quelques semaines du lancement officiel pour l'ensemble des utilisateurs. Dans cette sixième bêta, on retrouve des nouveautés, mais essentiellement des correctifs.

Une semaine seulement après la bêta 5

Apple semble accélérer le rythme des nouvelles bêtas d'iOS 14. La firme vient de mettre en ligne iOS 14 Developer Beta 6, mais aussi une nouvelle bêta de watchOS 7 et tvOS 14.

Pour l'instant, les nouveautés sont encore inconnues, mais nous mettrons à jour cet article, dès que nous en saurons plus.

Dans la bêta 6 on retrouve de nombreux correctifs pour améliorer les performances et la stabilité d'iOS 14.

Pour le moment, seuls les développeurs peuvent télécharger la bêta 6 d'iOS 14. Les autres utilisateurs inscrits au programme de bêta d'Apple pourront normalement mettre à jour leur iPhone d'ici 24h, maximum 48h. Apple fait passer les développeurs en premier en cas de grave faille qui gênerait l'utilisation de l'iPhone. Mieux vaut que le minimum de personnes soit impacté.



Si vous êtes développeur iOS, watchOS ou encore tvOS, comme d'habitude tout se passe dans les réglages de votre appareil et dans l'application "Watch" pour les testeurs de watchOS 7.