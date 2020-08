La manette de PS5 : un système de connexion avec les mains du joueur

Il y a 2 heures

Alban Martin

Encore une information sur la console la plus attendue de l'année, la PlayStation 5. La guerre next-gen semble déjà être gagnée par Sony qui prépare le meilleur line-up de son histoire avec la PS5, malgré un déficit de puissance sur le papier.



Pour le nippon, le processeur et la carte graphique ne sont pas les seules armes, le disque en est un, tout comme la manette. C'est d'elle que nous allons parler, la DualSense.

La manette pourrait faire la différence

La PS5 ne sera pas en retard et est toujours prévue pour arriver dans les prochains mois. En attendant le prix et la date de sortie officielle, nous découvrons un détail inédit sur la DualSense, la manette exclusive. La firme a imaginé un processus de reconnaissance automatique des mains du joueur.



Depuis le début de la campagne marketing, Sony mise beaucoup sur sa DualSense. L'accessoire est largement mis en avant et avait même fuitée avant la console. Même dans la première publicité, le pad est au centre.



Avec ses retours haptiques à niveaux, ses gâchettes à retour de force et son nouveau design, il y a de quoi être impatient. Sony assure qu'on pourra ressentir l'effort lors d'un freinage, la pression quand on armera un arc, etc.

Malgré les annonces officielles, il reste des inconnus. La taille et le poids par exemple. Dans un récent brevet soumis en février mais validé cette semaine, nous apprenons que la DualSense sera probablement capable de reconnaître les mains des joueurs. Les ingénieurs japonais ont imaginé un système d'identification lors de la prise en main de la manette. De quoi se connecter à son compte PS sans mot de passe.



Dans le brevet, la technologie en question repose sur les données de l’accéléromètre, du gyroscope ou encore du magnétomètre. Sans oublier l'emplacement du pouce et la pression globale exercée. Chacun tient sa manette d'une manière unique, de quoi l'identifier formellement grâce à un « score de compatibilité ». Si cela "match", alors la console pourra connecter automatiquement le joueur à son compte, et ainsi retrouver ses préférences, ses jeux, ses trophées et ses statistiques.



Bien évidemment, il y aurait un système de configuration au départ, à la manière de Face ID ou Touch ID. Ensuite, que du bonheur, notamment pour ceux qui partageront une PS5 à la maison ou au boulot.



Espérons que ce genre de nouveautés sera incluse avec la nouvelle Playstation...



